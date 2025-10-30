迎故宮百年院慶首屆博物館學國際雙年會南院登場 國內外專家齊聚共探博物館新未來

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】國立故宮博物院蕭宗煌院長去年與國立臺南藝術大學邱上嘉校長簽訂合作備忘錄時，雙方即議定全力合作推動辦理「2025 第一屆博物館學與保存維護國際雙年學術研討會」。

配合故宮100+百年院慶，研討會於10月30日及31日在故宮南院盛大登場，分為「學術論文」與「專業實務論文」發表；透過研討會不僅希望深化博物館專業交流，更期待推動南部博物館學術能量，吸引約350名國內外博物館專家學者及研究者齊聚一堂。

今日上午由國立故宮博物院院長蕭宗煌、國立臺南藝術大學校長邱上嘉、國立科學工藝博物館副館長吳佩修、國立成功大學助理副校長兼任博物館館長吳秉聲、佛光山佛陀紀念館館長如常法師及文藻外語大學副校長蔡維哲等共同為研討會揭開序幕。本研討會以「博物館學與保存維護」為主題，聚焦典藏管理、文物保存維護、展示設計、教育推廣、觀眾研究、公共服務、數位應用與人工智慧等多元議題。與會者共同探討博物館在兼顧傳統、邁向永續與科技創新的時代中，所面臨的挑戰與機會，為臺灣的博物館發展注入新思維。

本屆研討會邀請多位國際學者蒞臨進行專題演講與交流，包括加拿大英屬哥倫比亞大學人類學博物館館長Susan Rowley博士、波士頓美術館器物保存維護榮譽負責人 Pamela Hatchfield及瑞士日內瓦圖書館文物保存與修復負責人Christel Pesme。三位學者將分享國際最新保存維護趨勢與實務經驗，展現臺灣博物館與國際間的交流對話。

國立故宮博物院院長蕭宗煌特別感謝國立臺南藝術大學、國立科學工藝博物館、國立成功大學博物館、佛光山佛陀紀念館、國立中山大學藝術管理與創業研究所及文藻外語大學傳播藝術系等單位的合辦，共同推動博物館的專業深化與國際接軌。蕭院長表示，首屆研討會的啟動，是博物館學界與業界的重要盛事，期盼未來持續以雙年會的形式，成為博物館從業人員與研究者重要學術交流平台，同時建立起南北平衡的專業學術網絡，拓展國際視野與促進資源共享。

國立臺南藝術大學邱上嘉校長則表示，本研討會希望從文化的深層理解出發，連結修復實務與創新思維，使藝術創作能夠持續扎根並發展。他期許透過雙年研討會，促進學術能量均衡與交流，從博物館與文化資產的傳統與創新中探索更多未來可能。

「2025 第一屆博物館學與保存維護國際雙年學術研討會」為期兩天，更多資訊請上故宮南院官網或臉書專頁查詢。

