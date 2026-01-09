迎新年佳音傳情 移民署攜手關顧協會慰藉思鄉情

移民署宜蘭收容所為撫慰受收容人想家的情緒，舉辦宗教關懷活動，期望藉由佳音傳唱及樂器演奏等方式，使受收容人即使身處異鄉，也能感受到溫暖與祝福。（宜蘭收容所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

隨著新的一年來到，受收容人的思鄉之情也更為濃烈，殷殷期盼能夠早日返家團圓。移民署北區事務大隊宜蘭收容所除加速遣送工作外，為撫慰受收容人想家的情緒，更與臺灣外籍收容人關顧協會攜手合作，舉辦宗教關懷活動，期望藉由佳音傳唱及樂器演奏等方式，使受收容人即使身處異鄉，也能感受到溫暖與祝福。

八日下午，臺灣外籍收容人關顧協會近二十名牧師到所，帶領來自越南、印尼、泰國及菲律賓等國籍的受收容人，沉浸在活動的歡樂氛圍中，現場演奏的歌曲包含英語、越南語、印尼語、泰語及中文等五國語言，隨著吉他音色悠揚，二十五名受收容人在牧師及宜蘭收容所人員的引領下，圍坐成一個又一個圓圈，他們手牽手唱著歌，臉上皆洋溢著幸福的微笑。這些受收容人原先各不相識，但透過手心傳遞的溫暖，來自世界各地的他們在此刻歡聚，牽起了彼此的情誼。

宜蘭收容所長莊懿強表示，移民署重視受收容人權及人道關懷，因此宜蘭收容所在管理方面強調剛柔並濟，除舉辦多元活動緩解受收容人情緒外，也定期辦理受收容人座談會，建立良好的溝通機制，以傾聽他們的意見及需求。