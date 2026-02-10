迎新年行銷高雄在地味 賴瑞隆攜議員參選人推《港都大廚》系列影片 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

農曆新年前夕，高雄市長參選人賴瑞隆今（10）日攜手6位市議員參選人合拍全新系列影片《港都大廚｜在地高雄味大會師》，邀請來自不同選區的參選人親自下廚，端出最具地方特色的年節料理，以最在地味道迎接新的一年，同時行銷高雄各區的故事與文化。

影片中，每位參選人各自選擇一道最有感情、也最能代表選區特色的料理，在限定時間內現場料理、直接上桌。賴瑞隆則擔任主廚評審，全程陪煮、親自試吃並現場點評，除了關注料理本身的風味，也聆聽料理背後所承載的家鄉記憶與地方情感。

高雄議員參選人蔡秉璁端出岡山知名的「沙茶羊肉」，分享岡山羊肉遠近馳名的特色，並表示這道料理快速補充體力，也象徵為高雄持續打拚的精神。他也提到，身為新手爸爸，即使行程忙碌，仍希望能親手為家人下廚，將家庭與公共角色都做到最好。

高雄議員參選人尹立準備充滿眷村年味的「棗餑餑」，象徵早發、平安與長久。他指出，左營、楠梓為多元文化交會之地，未來也將持續打造共融的城市環境。料理過程中，其太太、藝術創作者「萬歲少女」也一同入鏡，夫妻互動溫馨。

高雄議員參選人黃偵琳則選擇「照燒金針菇肉捲」，分享身為職業婦女多年，下班後仍希望能為家人準備一道快速又營養的料理。她表示，簡單的菜色也能有溫度，正如她以「媽媽的心」一步一腳印爭取為市民服務的機會。

高雄議員參選人蘇致榮端出象徵「生財包財」的「生菜蝦鬆」，並分享鳳山年節時全家團聚、鄰里串門子的熱鬧回憶。他也透露，從小習慣自行料理餐食，培養出熟練廚藝，未來將以同樣的勤奮與真誠為地方服務。

高雄議員參選人黃敬雅準備「鮮魚豆腐湯」，以新鮮漁獲展現前鎮漁港特色。她表示，簡單料理就能呈現最純粹的鮮甜，如同高雄人的直爽與真誠，也期盼未來持續打造前鎮、小港成為親子共好、安心生活的幸福圈。

高雄議員參選人洪村銘則帶來象徵團圓的「紅豆湯圓」，選用大寮在地紅豆與林園老字號湯圓。他在最後關頭迅速完成料理，賴瑞隆笑稱其風格「游刃有餘，總能端出最好的成品」。

逐一道菜試吃後，賴瑞隆表示，高雄是一座多元共融的城市，從農村、漁港、眷村、客庄到市場，各區都有獨特風味，共同形塑豐富的港都飲食文化。他也邀請民眾年節期間多選用在地食材，將高雄的好味道端上自家餐桌。

照片來源：賴瑞隆辦公室

