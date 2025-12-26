迎新年 林保署屏東分署力薦森林派對

迎接二○二六年，林業及自然保育署屏東分署力薦森林裡的跨年派對，邀請民眾走遊轄屬三個森林園區，在自然懷抱中療癒身心，為新的一年注入滿滿能量。

林保署屏東分署指出，墾丁國家森林遊樂區將於十二月三十一日推出「我的墾森植感手札～墾森植物特展」，將帶領遊客穿梭時空，深入了解日治時期引進栽植的熱帶植物園歷史脈絡。園區除了垂榕谷、一線天、仙洞等獨特地質景觀，登上觀海樓更可享受三百六十度山海視野，將太平洋、巴士海峽及台灣海峽的壯闊風光盡收眼底。

位於南迴公路旁的雙流國家森林遊樂區，以清徹溪流與茂密林相著稱，漫步於瀑布步道，不僅能享受蟲鳴鳥語的陪伴，更能抵達雙流瀑布感受負離子洗禮。適逢木芙蓉盛開時節，為翠綠森林增添一抹嫣紅，是追求身心平靜、洗滌壓力者的理想場域。秋冬之際，林後四林平地森林園區的無患子林鋪成金黃落葉地毯，展現南臺灣難得的季節更迭美感，除體驗竹構裝置藝術與生態池景觀，園區特別規劃新年數鳥活動，於晨間帶領民眾觀察從樹冠到水畔的豐富鳥類生態。

屏東分署說，高屏地區的自然步道也是元旦登高的好去處，無論是平易近人的雙溪樹木園、六義山、石門山步道，還是具挑戰性的尾寮山、里龍山、浸水營古道，甚至是台灣五嶽之一的北大武山國家步道，都歡迎民眾備齊裝備，用健康的腳力開啟二○二六年。