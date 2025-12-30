迎新年 柑橘系甜點上市、港都暖味優惠延長

▲亞尼克與金針菇自創「金家ㄟ」攜手打造的「濟州橘風巧克力生乳捲」，同場加映滿滿柑橘系甜點。（圖／亞尼克提供）

[NOWnews今日新聞] 迎接嶄新的一年，甜點及飯店業者祭出限定口味及優惠讓消費者一同苦甜回「柑」 迎接2026 。亞尼克與金針菇自創「金家ㄟ」攜手打造的「濟州橘風巧克力生乳捲」，同場加映滿滿柑橘系甜點。麗尊集團「木櫃工廠創意鍋物」則宣佈，高雄市民限定「港都暖味」鍋物活動延長至2026/1/31，除了午餐時段，近期更加開晚餐時段。

▲亞尼克與「金家ㄟ」攜手打造的「濟州橘風巧克力生乳捲」，以知名濟州島柑橘蜂蜜茶為靈感。（圖／亞尼克提供）

亞尼克與「金家ㄟ」攜手打造的「濟州橘風巧克力生乳捲」，以知名濟州島柑橘蜂蜜茶為靈感，融入比利時貝可拉巧克力可可粉，打造出濃濃年味的韓風生乳捲。讓人驚豔的是濟州橘風巧克力生乳捲以多達5種的柑橘風味碰撞可可，包含濟州島柑橘蜂蜜茶特製的清新柑橘凍增加口感，再加入微醺香橘瓣、四季桔果泥以及鮮嫩橘瓣，在醇厚微苦與濃郁的口感中，享受清爽酸甜的柑橘尾韻，每一口都帶來滿滿的幸福感。

亞尼克同步推出「柑橘系」年節甜點，明星商品巴斯克系列推出全新「橙光橘香巴斯克」，人氣回歸則有「香橙起司酥波蘿」，而「香橙起司磚」以重乳酪搭配香橙微酸微甜的獨特風味與橙皮尾韻，點綴脆口碎餅乾在底部，為重度起司控帶來療癒爽口的酸甜尾韻。此外，一個人甜蜜食刻「迷你巴斯克」新品項則推出有4款口味。年節全系列即日起正式開賣。

▲ 「木櫃工廠創意鍋物」高雄市民限定「港都暖味」鍋物活動延長至2026/1/31，除了午餐時段，近期更加開晚餐時段。（圖／麗尊集團提供）

麗尊集團「木櫃工廠創意鍋物」推出「港都暖味」活動，主打高雄市民限定方案，凡身分證字母 S、E 或戶籍設於高雄市之鄉親，可享單人套餐，平日午晚餐加自助吧優惠價。除了「港都暖味」市民專案本身回饋在地鄉親，木櫃工廠創意鍋物餐廳以多款風味鮮明、個性各異的湯底作為基礎，形塑出熟客口中的「鍋物班底」，讓顧客可依天氣、心情與同行對象自由搭配，創造每一次都不同的用餐體驗。其中最受歡迎、被常客暱稱為「四大天王」的經典湯底，包括香蒜豚骨湯、四川麻辣湯、日式壽喜燒，以及素食者也能享用的香菇昆布湯。

