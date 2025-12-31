迎新年 高屏東澎多項福利上路

迎接新的一年到來，高雄、屏東、台東及澎湖等縣市政府，自民國115年元旦起同步推出多項福利與公共政策新制，內容涵蓋社福、勞工、育兒、長照、交通安全及公共服務等面向，依地方需求加碼照顧，全面提升民眾生活品質與安全保障。

高雄市社會局表示，為擴大照顧網絡，高雄市低收及中低收入戶、身心障礙者、中低收入老人及弱勢單親、兒少等族群，生活補助依身分每戶4049元至上萬元，每月再加發500至1000元；弱勢兒少餐食券全面數位化，可用一卡通兌換，並擴大通路。

另外，家庭照顧假可按小時、育嬰留職停薪可按日請假，提升勞工彈性；1999新增「真人文字客服」，可即時反映市政；70歲以上長者自願繳回駕照，可持敬老卡搭乘公共運輸半價，每月補助上限1500元。

屏東縣政府則宣布，115年推出「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，凡自114年起出生、首次設籍屏東，且父或母於嬰幼兒出生當日設籍屏東滿一年者，即可申請每月2000元補助，最高可領2萬4000元，並自1月起於「屏東縣便民服務平台」開放線上申請。

此外，屏東縣機車汰舊換新補助同步升級，補助對象擴大至96年6月30日前出廠的1至4期老舊燃油機車，最高補助2300元，並放寬車型限制，將微型電動二輪車納入補助範圍，補助期間自元旦起至年底止。

台東115年新福利則包括70歲以上長者健保自付額全額代繳，65歲以上重陽禮金增至2000元；公立國中小學生營養午餐全面免費，班導師與午餐祕書納入；醫護留才每月補助3000元；助孕計畫補助人工生殖與凍卵各最高6萬元，並發放「媽咪孕產包」；交通導入地磁智慧開單系統，提供多元支付方式，預計4月上線。

澎湖縣長陳光復昨表示，澎湖縣115年度軍公教離島加給9790元將持續發放，此舉是對長期駐守一線人員的支持與肯定，相關部會已完成協調，確保新年度照常發放，穩定離島人力與士氣。