迎新年！HUAWEI開春首推兩款科技美學新品
[NOWnews今日新聞] 全球通訊領導品牌HUAWEI持續耕耘智慧終端體驗的開拓與創新，並在穿戴裝置領域持續投入，致力提供消費者最極致的科技體驗與服務品質！迎接2026年開春，HUAWEI推出兩款匯集科技創新與美學設計的穿戴新品—全新耳夾式耳機HUAWEI FreeClip 2，以及首度攜手頂級高爾夫球桿品牌HONMA打造「HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro」聯名智慧腕錶。延續HUAWEI FreeClip在台累積的熱銷口碑與消費者好評，全新FreeClip 2採用雲感C形橋設計，在配戴舒適度、智慧聆聽與清晰通話體驗再進化；「HONMA x WATCH GT 6 Pro」聯名款則以HONMA 經典金黑美學結合智慧運動健康管理，讓消費者在穿戴科技體驗上更全面，開啟新年智慧穿戴新生活。
2024年推出的創新C形橋設計耳夾式HUAWEI FreeClip後，在競爭激烈的藍牙耳機市場中，締造連續二年在台銷售成長超過25%的亮眼成績，此次引進全新一代HUAWEI FreeClip 2，以雲感C形橋舒適配戴、開放式智感聆聽、雙向清晰通話三大升級，為日常通勤、運動與辦公帶來更自在的自由新聲體驗！HUAWEI FreeClip 2在台推出丹寧藍、羽沙白、摩登黑三色，建議售價 $6,990元。
另外，HUAWEI 首度攜手頂級高爾夫球桿品牌HONMA推出「HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro」 聯名設計之作。聯名款承襲HONMA的經典金黑美學，以沉穩黑與細緻金勾勒出低調奢華的質感，並搭配獨家日式工藝美學錶盤，將優雅與力量感收進每一次抬腕之間；不僅滿足商務場合的俐落穿搭，也能在球場上展現獨到品味。「HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro」在台限量推出，建議售價 $17,990元。
銷售通路：
HUAWEI FreeClip 2及「HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro」即日起在台上市，於HUAWEI網路商店／順發門市／全國電子／創Q Space品牌櫃／鴻邁科技Dream Plaza門市／MIKO米可／馬尼通訊／PChome24h購物／momo購物網／YAHOO!購物中心／蝦皮購物及各經銷通路販售。
HUAWEI FreeClip 2 輕盈舒適引領時尚新聲代
HUAWEI FreeClip 2將科技與時尚完美融合
精緻細膩的極簡美學
HUAWEI FreeClip 2實行細緻的極簡美學，透過對細節的極致追求，設計上充滿質感，創新球面設計，小巧靈動，時尚百搭，依據人體工學設計，自然貼合耳朵更顯輕巧舒適。共推出丹寧藍、羽沙白、摩登黑三色，耳機方盒造型玲瓏小巧，抗汙丹寧紋理表面，觸感細膩精緻，更增加時尚高級感！
各種日常場景 皆能隨心配戴
雲感C形橋設計 柔軟度提升25%
雲感C形橋設計柔軟度提升25%，液態矽膠親膚材質長時間配戴更透氣舒適，每支耳機僅約 5.1克重，配戴輕盈無負擔。
不分左右 更加輕盈依舊穩固貼合
耳夾開放式設計，不入耳道舒適透氣，10000+耳型資料打造，耳後舒適豆縮小11%貼合度更加，兩支耳機完全一致，不必分辨左右，左右聲道自適應調整，單耳、雙耳配戴都方便。
開放式智感聆聽隨環境調節 各場合都聽得清、說得明
自動調節音量與智慧語音強化，將聲音呈現更飽滿與細緻解析，依環境噪音變化進行音量微調，聆聽更省心；智慧語音強化，在通話或會議等語音情境提升語音辨識度，關鍵內容更清楚到位，讓每段對話更清晰，達到更臻完美的清晰通話體驗，適合日常、辦公及運動等多場景配戴，沉浸聆聽的同時也能覺察周邊環境變化，隨時保持與外界溝通；IP57級防塵防水，保有對環境音的感知，享受酣暢淋漓運動的同時更安心。
更直覺更便利 各種節奏不中斷
38小時續航力 持久便捷更輕鬆
續航表現再升級，搭配充電盒整機播放音樂續航長達38小時，耳機單次充滿聆聽 9 小時，充電10分鐘，聽歌3小時，滿足通勤、旅行與長時間外出需求。
直覺式智慧操控
支援手勢控制操作盡在指尖，輕點與滑動即可完成播放、暫停與切歌；並加入頭部控制，可透過點頭或搖頭，完成接聽或拒接來電，忙碌或移動中也能更直覺操作。
跨系統相容 無縫切換更便利
耳機可連結手機、平板電腦、PC 或手錶等兩台設備，並在它們之間無縫切換聲音，無論設備運行的是 iOS、Android 還是 Windows都可流暢切換。
* iOS／Android 用戶皆可下載 HUAWEI Audio Connect 應用程式以搭配使用與自訂功能。
HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro 金黑聯名美學 一展獨特品味
匞心工藝 為高爾夫球與日常風格而生
美學技術底蘊 細節造就不同
HUAWEI首度與HONMA攜手打造WATCH GT 6 Pro聯名之作，以HONMA經典金黑配色為靈感，黑色沉穩、金色細膩，勾勒出內斂耀眼的奢華層次；鏡面採用藍寶石玻璃搭配航太級合金錶殼，提升耐刮與通透度，搭配俐落線條的金色錶圈與專屬HONMA雕刻金色錶扣，刻畫出內斂卻耀眼的光澤變化。
東方美學與科技完美融合
獨家HONMA日式工藝美學錶盤，以經典松針紋理或浮世繪波浪紋，搭配推桿造型秒針，展現出極致的東方美，讓抬腕瞬間兼具優雅與力量，從會議桌到球道間，皆能展現獨有的穿搭品味。
揮桿體驗更到位
HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro支援高爾夫球場資訊與打造更佳的揮桿體驗，支援擊球距離顯示與坡度距離補償，協助使用者在不同地形快速掌握出桿策略，讓每一洞都更從容、每一次出桿更有把握。
多場景運動模式，戶外續航更持久
從日常訓練到戶外挑戰，HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro 支援多元運動模式與訓練數據紀錄，涵蓋跑步、騎行、滑雪與水域運動等100多種模式，並提供長時間戶外使用的續航表現，最長可達21天續航，滿足長程運動與旅行需求。
