迎新年2025長榮航空聖誕飛行優惠開跑
▲長榮航空推出聖誕迎新年機票優惠活動，限時二十一天，精選航線七三折起，數量有限。（圖：長榮航空提供）
「二○二五長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動即起開跑，至二○二六年一月五日23:59止，旅客於長榮航空官網或EVA AIR APP購買從台灣地區出發之指定航線機票，最低優惠七三折起。因應旺季旅遊需求，長榮航空同步增班，旅客可在享受優惠票價的同時，也能擁有更彈性的航班選擇，限時二十一天搶好康。更多資訊可點擊https://reurl.cc/xKpVd5或上長榮航空官網智能客服查詢。
東京來回未稅優惠價九三一七元起，桃園-香港來回未稅優惠價三一二三元起，無論是冬季滑雪、跨年小旅行，都能以划算價格出發。長榮航空桃園―米蘭航線將自二○二六年一月十六日起增為天天飛航，來回未稅優惠價二六○九九元起，桃園―維也納推出來回未稅優惠價二三五七一元起，旅客可依喜好安排歐洲行程，輕鬆串聯長榮航空歐洲六大航點，規劃行程更具彈性。
東南亞與美國航線同步推出限時好康，熱門航線桃園―宿霧來回未稅優惠價四二七八元起、桃園―峇里島來回未稅優惠價一○四七六元起；美國航線更提供桃園―西雅圖來回含稅優惠價二四二八九元起，若搭乘桃園―洛杉磯BR06或桃園―舊金山BR08航班，旅客還可延伸前往美國多個城市，享受更多元連程優惠（https://reurl.cc/1kK4kG）。
另為提供旅客更便利的一站式服務，長榮航空攜手多家指定旅行社，推出多樣化的精彩自由行產品，包含主打輕旅行與都會時尚探索「戀戀香港」系列，暢遊香港購物天堂與美食熱點；「島旅模式ON」系列精選航點，涵蓋曼谷、宿霧、峇里島及雅加達等熱門島嶼。
