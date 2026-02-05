迎新揮毫物資傳愛 覺行寺實際行動關懷在地

《圖說》覺行寺、新英里共辦揮毫活動，愛心捐贈打造共融社區。〈主辦單位提供〉

【記者葉柏成／新北報導】臨近覺行寺的苗栗市新英里為迎接農曆春節將至，昨〈4〉日舉辦「馬到金來～迎新揮毫」活動，財團法人覺行佛教基金會也以「覺行寺寒冬送暖～心暖暖」計畫關懷在地，以實際行動與社區合作「新春揮毫」送春聯活動。

財團法人覺行佛教基金會執行長鄭孟豪表示，敬佩覺行寺周邊的新英里、南勢里及新川里里長與社區發展協會理事長，平時對里民的關心，今年「覺行寺寒冬送暖～心暖暖」計畫由基金會體系下的三個單位：「歡喜慈善會」、「善行功德會」及「苗栗覺行精舍」聯合啟動募資，於此寒冬時節，基金會藉與里長、理事長及市公所協力合作，希望讓愛暖到心坎裡，提供了42床的高級雙面棉被毯給到最需要的鄉親，惟願大家一起溫暖過冬過節。

苗栗市長余文忠說，從其擔任議員期間，即非常關心覺行寺建設，去年農曆年初四苗栗市公所與覺行佛教基金會合辦寒冬送暖新春關懷晚會，邀請在地弱勢家庭一起到覺行寺地參加晚宴，覺行佛教基金會積極關懷鄉親，是頗具大愛的慈善團體。

他強調，今年冬天氣溫寒冷，他向基金會建議捐贈實用的棉被，基金會隨即採納，捐出高品質雙面棉被毯。這不只是禦寒物資，更能讓鄉親蓋在身上時，感受到佛菩薩加持帶來的「心靈恆溫」。那份心中的安穩，確實是再厚的棉被也比不上的，一件棉被體現了佛教的慈悲與關懷，願所有市民都能健康幸福。

基金會執行長鄭孟豪提到系列亮點活動，除了金馬迎新揮毫，位於苗栗南勢里的「覺行寺地」即將於農曆正月初三至初四舉行「新春萬燈供佛祈福法會」，點亮數萬盞明燈祈願世界和平、國泰民安；初六「覺行寺興建動工儀式」，象徵覺行寺正式邁入建設新里程，現場將贈送每位參加者一份精美「金鏟子」作為紀念。