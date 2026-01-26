迎新揮毫贈春聯 盧秀燕邀天團玖壹壹為台中開筆馬年賀聯

天團玖壹壹為台中揮毫馬年春聯，盧市長公布三大彩蛋力讚「隱藏版書法家」。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府今（26）日舉行「台中市政府115年迎新揮毫贈春聯」活動記者會，市長盧秀燕與台中在地天團玖壹壹現場揮毫，公布三大驚喜彩蛋，包括邀請知名天團玖壹壹為台中書寫馬年春聯、除家戶版「馬上有錢」外，揭曉兩款隱藏版「超級馬利」及「龍馬有春」限量發送；此外，更邀請兩位全國語文競賽特優學生，為台中書寫單字春聯「春」與「福」，象徵欣欣向榮、福氣來到的好兆頭。

市長盧秀燕與玖壹壹現場揮毫。（圖/記者廖妙茜拍攝）

市府每年除了家戶版外，更會推出隱藏版春聯，一公布立即成為全國焦點。盧市長去年在《玖壹壹南北貳路音樂節2025》演唱會時，親自邀請玖壹壹代筆馬年賀聯，沒想到玖壹壹一口答應。今年三款賀聯分別為洋蔥書寫的家戶版「馬上有錢」、健志書寫的隱藏版「超級馬利」，以及春風書寫的隱藏版「龍馬有春」，今日記者會首度曝光。

「隱藏版春聯有錢也買不到！」盧市長指出，今年請到亞洲天團也是台中之光的玖壹壹來執筆春聯，消息一曝光，聽說南北二路全國各地都搶著要，因數量十分有限，市府對此也傷透腦筋，會想盡辦法趕印給大家，也感謝玖壹壹為台中執筆，希望大家恭喜發財、馬上有錢！

大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

對於外界關心玖壹壹學習書法的過程，盧市長透露，之前就曾透過影片看過三位團員的執筆過程，今日現場看到他們以難度較高的懸筆方式書寫，讓她相當驚艷。這次不只是隱藏版的春聯，直呼三位團員更是「隱藏版的書法家」。指導玖壹壹書寫的葉國居大師也肯定三位團員十分有天份，認為他們是「被歌星耽誤的書法家」

對此，健志表示書法是自己就讀國小時的必修課程，也特別上過補習班；春風則謙虛說：「自己寫200個字才挑一個字」，勤練筆希望呈現好的結果；洋蔥則提到小時候有寫過，但太久沒碰了，幸好有葉國居老師親自教學，自己很喜歡畫畫，對書法也有興趣。

10元紅包福袋、單字春聯及紅包袋。（圖/記者廖妙茜拍攝）

秘書處表示，「馬上有錢」預祝市民朋友可以馬上賺大錢，另外兩款隱藏版賀聯「超級馬利」和「龍馬有春」，則是希望市民朋友新的一年無往不利、事事順心且年年有餘。三位團員這次在知名書法家暨市府參事葉國居指導下，將團員的個性風格創作到春聯字體當中，非常值得大家收藏。

秘書處說明，今年度的家戶版春聯「馬上有錢」將由各區公所發給各家戶運用；另外2款「超級馬利」及「龍馬有春」為限量款限量發送。此外，每年深受市民喜愛的創意春聯、紅包袋和10元紅包福袋，都以馬造型設計的主視覺為主。除10元紅包福袋外，以上3款傳統賀聯、創意春聯、單字春聯及紅包袋，自1月30日起，民眾可在市府台灣大道新市政服務中心及陽明市政大樓服務中心限量索取，10元紅包福袋則另行公佈領取地點，數量有限送完為止。