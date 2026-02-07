迎新春好兆頭 「福馬瀛新春」版印年畫展新營開幕可玩版畫

名導陳坤厚(右一)、台南市副市長葉澤山(左三)等人為版畫展開印春聯「福、馬、瀛、新、春」揭幕。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕迎接農曆新年，新營文化中心今(7)日為「福馬瀛新春─十二生肖版印年畫展」開幕，有114件版畫作品展覽至3月8日，由資深版畫家吳鴻滄策畫，展出台南藝術家版印年畫作品及歷屆全國版印年畫徵選首獎作品，呈現傳統與創新的創作，也有現場版印年畫、版印工作坊讓民眾感受版印創作的樂趣，1幅色彩豐富的版印年畫，甚至要使用超過10塊基板來層層套印才能完成，讓觀眾對版畫創作的細功大開眼界。

新營文化中心展出「福馬瀛新春─十二生肖版印年畫展」。(記者楊金城攝)

版畫展由台南市副市長葉澤山、名導陳坤厚、台南市文化局副局長林韋旭、台南市教育局副局長王崑源等人為版畫春聯「福、馬、瀛、新、春」開印揭幕；葉澤山說，版印年畫展不僅展現本土風情與生活元素，也呈現版畫技法的創新與時代性，期望讓觀眾在濃厚的年節氛圍中，重新認識年畫文化價值，促進傳統藝術的傳承與推廣。

版畫創作吸睛。(記者楊金城攝)

新營文化中心第一畫廊展出作品共42件，參展的台南藝術家有潘元石、林智信、黃郁生、楊明迭、蔡宏霖、林昭安、王振泰、謝省民、吳鴻滄、林淑芬等人的創作及得獎作品。第二畫廊則展出2015至2026年間「全國版印年畫徵選」首獎作品，有72件，以12生肖為主題，每生肖各6件，呈現當代版印年畫藝術之多樣創新面貌。

觀眾可玩版畫馬年賀年卡套印體驗。(記者楊金城攝)

展場並特別展示多種版材與創作工具，讓觀眾得以深入了解版畫從構思到完成的創作流程。也有「馬年斗方春聯紅包袋」版畫體驗工作坊，透過凸版刻印與網版印刷技法，帶領民眾迎接新春，一起「開印好運」，展場另讓觀眾體驗單張馬年版畫賀年卡，套印4次即可完成。

