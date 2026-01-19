迎新春好康一次拿！統一品牌日最後補貨 滿999送整箱茶裏王不囤不行
農曆新年倒數計時，家家戶戶開始瘋狂採買年貨，但除了瓜子糖果餅乾，還有一類「隱藏版必囤清單」常常被忘記，那就是過年期間消耗超快的保久乳、飲料跟泡麵！親戚來訪飲料不夠、小孩吵著要喝茶、半夜肚子餓想泡碗麵，這些「過年突發狀況」最怕就是庫存不足，聰明的主婦主夫都知道，過年前就該趁著優惠一次囤好囤滿，這次「最後補貨潮」必鎖定「統一品牌日」，把旗下最暢銷的保久乳、茶飲、泡麵全部祭出年度最優惠價格，還加碼送限量好禮，不但滿額加送點數，最狂的是指定品滿999元直接送「茶裏王白毫烏龍975ml整箱」，限量100箱要搶要快！
統一品牌日
★全館滿$699送OP點數50 限量200名
★指定品滿399限量好禮3選1（麥芽茶/黑咖啡/伴點）
★指定品滿$499贈史努比收納盒 限量
★指定品滿＄999送茶裏王975ML白毫烏龍乙箱(限量100箱)
★指定水飲滿$499送50超贈點 / 滿$999送100超贈點（擇優）
★指定統一泡麵/科學麵脆麵 滿$288送20超贈點/ 滿$588送50超贈點
★下單抽 原味本舖無加糖麥仔茶（共六名）
1.電商平台獨家！茶裏王 四季春茶/綠茶玉露/半熟金萱/伯爵紅茶 600mlX24入/箱
原價908元 特價840元 1/19單日
超商長年熱銷的茶裏王，已經是許多上班族、學生族群每天必喝的「國民茶飲」，無糖健康又好喝，不管是開會提神、運動後解渴，冰箱裡總要備個幾瓶才安心，但內行人都知道，便利商店一瓶一瓶買根本不划算，真正聰明的囤貨法就是「一次叫一箱省很大」，這次統一品牌日特別推出電商平台獨家優惠，茶裏王四款經典口味，四季春茶、綠茶玉露、半熟金萱、伯爵紅茶1月19日單日限定特價只要840元，過年前囤一波剛剛好！
2.市場最低價！統一 陽光無加糖豆奶250mlx24入/箱_1+1組合(共2箱)
原價720元 特價588元 1/19~/125
家裡冰箱最需要常備全家老小都能喝的飲料，小朋友不愛喝白開水、長輩擔心含糖飲料不健康，這時候無加糖豆奶就是最聰明的選擇，營養滿分又零負擔，早餐配吐司、下午嘴饞來一瓶，連挑食的孩子都能接受，統一陽光無加糖豆奶長年穩坐豆奶市場龍頭，靠的就是「好喝不腥」的真本事，這次品牌日直接推出市場最低588元，等於一瓶不到13元，獨家採用減壓脫氣專利技術徹底去除黃豆腥味，喝起來順口，過年期間親友來訪、小孩放寒假在家，冰箱裡備個兩箱，想喝隨時有。
3.熱銷話題！統一牛乳 原味保久乳(200mlx24入/箱)(常溫牛乳)
原價888元 特價599元 1/19~/125
家有成長中的小孩，爸媽最在意的就是「營養有沒有跟上」，尤其是鈣質和蛋白質的補充更是關鍵，但現實是小朋友總是吵著要喝含糖飲料、手搖飲，真正該喝的牛奶反而被冷落，這時候聰明的家長都會在家裡常備保久乳，放學回家隨手一瓶、運動完補充體力來一瓶、睡前餓了也能喝一瓶，統一牛乳原味保久乳這次整箱限時特價只要599元，等於一瓶不到25元，不用冰冰箱、隨時都能喝，能真正補充成長所需營養，根本是「育兒神隊友」!
4.熱銷話題！來一客 辛辣香菇風味杯69g*12入/箱
原價420元 特價356元 1/19~/125
半夜肚子餓、追劇嘴饞、熬夜趕報告，這時候腦海裡浮現的絕對是「泡碗麵」，不管是家裡常備宵夜糧食，還是學生外宿租屋族的冰箱必囤品，一碗熱騰騰的杯麵就是最療癒的深夜陪伴，統一來一客辛辣香菇風味直接升級韓式麵體，Q彈帶勁又耐沖泡，不會一泡就軟爛，湯底更是講究，使用韓國原料搭配精選香菇，成就濃郁香氣與微辣層次，一口吸進去超過癮，更棒的是這款完全不含動物性成分，想吃素、在意健康的人也能輕鬆享受美味，這次特價只要356元，等於一杯不到30元，過年期間守歲熬夜、朋友來家裡打電動，隨手泡一杯香噴噴的來一客，瞬間氣氛就熱起來，這才是宵夜必備的國民美食！
5.市場最低價！滿漢大餐 蔥燒牛肉袋(187gx3入)
原價447元 特價388元 1/19單日
學生最常抱怨「外食貴又吃不飽」、「想吃肉但荷包不夠力」，尤其到了月底或期末考週，預算見底，但又想大口吃肉補體力，這時候一碗有料到爆的滿漢大餐就是救星，真材實料的牛肉塊不輸外面賣一百多的牛肉麵，重點是在家泡就好，省錢又吃飽，根本是租屋學生、小資上班族的「大口滿足救星」，滿漢大餐蔥燒牛肉麵最厲害的地方，就在於使用傳統蔥燒手法，將青蔥以熱油爆炒出獨特香氣，用蔥香為牛肉提味去腥，再搭配數種香辛料、發酵醬料與牛肉一起熬煮，湯頭醇厚帶著嗆辣感、牛肉味濃郁、蔥香四溢，光聞就讓人食指大動，1月19日單日限定特價388元，過年期間想加菜、宵夜想吃點好的，學生族、上班族、夜貓子們根本該囤個兩箱放家裡！
6. 市場最低價！統一麵 蔥燒牛肉風味(90gx5入)_1+2組合(共3組)
原價285元 特價229元 1/19單日
家裡最該常備什麼泡麵?答案絕對是「經濟實惠又百搭」的統一麵!一包不到二十塊,隨手加顆蛋、丟把青菜,甚至切點肉片下去煮,瞬間就變成一餐營養又美味的料理。這次統一品牌日統一麵蔥燒牛肉風味一次帶走3組共15包限定特價只要229元,等於一包不到16元,不管是趕時間的早餐、加班後的晚餐、半夜肚子餓想煮宵夜,統一麵就是那種「家裡隨時要有一箱」的國民泡麵,省錢又方便,過年期間家裡人多、三不五時想加個宵夜,統一麵這種經濟實惠又好煮的選擇,囤個幾組絕對用得到,煮快又吃飽,CP值滿分!
7. 市場最低價！美研社 玫瑰花果茶PET400mlx24入/箱
原價699元 特價399元 1/19單日
有時候就是不想喝茶、不想喝白開水，只想來點「甜甜的、香香的」滋味讓心情放鬆一下，尤其是下午嘴饞、追劇想配點飲料、朋友來家裡聊天，這時候冰箱裡如果有冰涼的果茶，隨手拿出來倒一杯，那種微酸微甜的滋味瞬間最能療癒身心，美研社玫瑰花果茶特別使用真實玫瑰萃茶、完全不添加茶葉，喝起來微酸微甜剛剛好，尾韻還帶有淡雅的玫瑰花香，不會像一般果汁那樣死甜，而是清爽順口、越喝越涮嘴，1月19日單日限定特價只要399元，等於一瓶不到17元，過年期間親友來訪、姊妹淘下午茶，冰箱拿出美研社果茶招待，既有面子又健康，這種「甜甜小確幸」囤一箱絕對不夠喝！
8. 市場最低價！統一 PH9.0鹼性離子水(580mlx24入)_超值3入組(1+2 共72入)
原價1800元 特價888元 1/19單日
現代人外食機會多、三餐不定時，加上工作壓力大、作息不正常，身體很容易處於「酸性體質」狀態，長期下來新陳代謝變差、容易疲勞，整個人就是覺得不對勁，專家都建議「多喝鹼性水」來中和體內酸性、幫助身體維持平衡，比起一般礦泉水，鹼性離子水能適度補充天然礦物質與微量元素，對長期外食、生活忙碌的現代人來說,根本是「體質加鹼顧」，統一PH9.0鹼性離子水維持在適鹼性PH9.0-9.5之間,能有效幫助身體中和酸性、補充礦物質,特別適合外食族、上班族、運動後補水使用，過年期間大魚大肉、熬夜守歲，更需要鹼性水來平衡體質，1月19日單日限定特價只要888元，等於一瓶不到13元，一次囤72瓶全家都夠喝，健康顧到位、荷包也省很大！
