迎新春學幸福 桃市家庭教育中心推出「馬力全開幸福過好年」系列活動
為迎接115年農曆新年，桃園市家庭教育中心特別規劃「馬力全開幸福過好年」系列家庭教育活動，結合親子共學、實體工作坊、線上講座及親子電影欣賞，自1月中旬陸續登場，邀請市民在年節前後放慢腳步，透過學習與陪伴，為家庭注入更多溫暖與力量。
本次活動內容多元、貼近家庭生活，特別設計3場親子共學活動，包括1月11日(日)「親子共做紅包袋」、1月17日(六)「親子共玩拍好照—手機人像攝影」、2月3日(二)「親子共學玩春聯」，讓家長與孩子在互動中累積美好回憶，也為新年增添滿滿儀式感。
此外，針對家長關心的家庭經營與親子理財議題，家庭教育中心亦規劃2場實體工作坊，1月24日(六)邀請心理師分享「聽見、接住與陪伴：讓關係中的話語被安放」帶領夫妻，透過互動練習與分享，為婚姻注入更多安全感與親密連結，協助伴侶放下焦慮、理解彼此、貼近關係；1月25日(日)教育工作者分享「從家庭練習，打造孩子一生受用的理財力」，在校園推動金融理財教育實驗，讓學生學習金錢的價值、理財觀念與延遲滿足，提供家長「打造家庭理財環境方法」、「家庭理財小策略」等實務經驗。
考量民眾因工作或照顧家庭因素不易外出，桃園市家庭教育中心特別規劃5場線上講座，邀請專業講師從溝通、關係經營到生活管理等面向，陪伴市民在忙碌生活中持續學習與自我成長。課程內容包括1月31日（六）上午「我是為你好，成為禁語？父母與子女的界線練習，在責任與自由間找到平衡」，引導學員反思日常親子與親密關係中的溝通語言，避免善意成為壓力；同日下午「將錢與時間花在對的地方」，協助家庭重新檢視金錢與時間配置，建立更符合家庭價值的生活節奏；2月1日（日）「從母女到夥伴：關係轉型的可能路徑」，聚焦親子關係成長歷程，探索母女關係由照顧走向尊重與支持的轉變；另於2月4日（三）晚間辦理「健康的生活，從好好睡覺開始」，說明睡眠與身心健康及家庭互動的關聯，提供實用調整建議；以及2月8日（日）「輕盈自在：年前效率整理術」，引導民眾透過有效整理空間與生活，減輕身心負擔，以更從容的狀態迎接新的一年。
深受親子喜愛的「親子共賞好電影」活動，也於寒假期間推出多部溫馨感人的家庭電影，透過觀影與交流，引導親子對話，創造更多理解與陪伴的時光。桃園市政府家庭教育中心表示，期盼透過「馬力全開 幸福過好年」系列活動，陪伴市民在新的一年中，學會好好說話、好好相處、也好好生活，讓幸福不只在過年，而是延續在每一天的家庭日常。
親子共學、工作坊及電影欣賞活動採事前報名制，名額有限，活動詳情與報名方式，請掃描活動海報QR Code，或至桃園市政府家庭教育中心官網及FB查詢。
