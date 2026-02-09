迎新春暖人心 天悅車站春節藝術季十年不間斷

天悅生命教育協會每年農曆年前都會在彰化火車站舉辦春節藝術季，希望用藝術與文化陪伴大家迎接新的一年。（記者方一成攝）

▲天悅生命教育協會每年農曆年前都會在彰化火車站舉辦春節藝術季，希望用藝術與文化陪伴大家迎接新的一年。（記者方一成攝）

農曆春節將近，天悅生命教育協會在彰化火車站舉辦「春節藝術季」，透過書法名家現場揮毫寫春聯及熱鬧的歌舞演出，為返鄉旅客與在地鄉親送上滿滿年味，也讓彰化車站洋溢喜氣與溫暖。今年活動邁入第十年，已成為彰化春節前的重要文化風景。

天悅生命教育協會理事長林加倫表示，協會每年農曆年前都會在彰化火車站舉辦春節藝術季，希望用藝術與文化陪伴大家迎接新的一年。多年來累積口碑，不僅吸引許多民眾專程前來索取春聯，也讓彰化車站成為春節前最有人情味的地方之一。

廣告 廣告

彰化縣政府參議柯呈枋代表縣長出席活動表示，春節藝術季不只是寫春聯、看表演，更重要的是把祝福送到每一位旅客與鄉親心中。感謝天悅生命教育協會長期投入，讓公共空間成為傳遞溫暖與正能量的平台，也展現彰化深厚的人文底蘊。

彰化市民代表吳淑敏今（九）日表示，春節藝術季從自己協立協會那一年便開始舉辦，能夠持續十年相當不容易，這不只是活動，更是一份對地方的承諾，看見一年比一年熱鬧，令人相當感動。

台鐵彰化站站長沈炳岳也感謝天悅生命教育協會選擇在彰化火車站舉辦活動，讓旅客一下車就感受到濃濃年味與地方溫情，為車站注入不同以往的文化氣息，也替返鄉旅程留下美好回憶。