迎新春清潔用品也是居家質感配件 灰色質感生活美學登場

【記者 廖美雅／綜合 報導】農曆春節將近，正是家家戶戶進行「除舊佈新」大掃除的關鍵時刻。隨著現代人對居家生活品質與裝潢美學的追求日益提升，家中的每個細節都成為體現品味的關鍵。然而，色彩鮮豔、視覺突兀的傳統清潔用品，往往會在選購上有點遲疑。清潔用品品牌3M百利，推出灰色質感居家清潔用品系列，以低飽和、高質感的中性灰色調設計，完美呼應時下流行的無印風、工業風、簡約風、低調 輕奢風等裝潢風格，讓清潔用品不再只是工具，成為居家空間中一抹和諧的質感配件。

▲知名品牌清潔用品推灰色質感生活美學。

品牌表示「百利灰色質感生活」系列提供追求生活品質的消費者一個全新的選擇，在忙碌的年前清潔階段，也能使用到視覺舒適、具設計感的專業工具。洗碗時，用著百利日系質感三層海綿菜瓜布，優質的起泡力，搭配特殊混珠除汙粒子，一個兼具清潔力與美感的小工具，讓居家清潔有效率也充滿儀式感。居家清潔工具，不再需要被藏起來。即便是隨手放置，也能成為家裡最優雅的角落。

系列商品涵蓋了五款居家清潔必備單品，兼具高效清潔力與設計美感，百利日系三層海綿菜瓜布、萬用刷(小圓刷)、縫隙刷、灰色掛勾手套、無痕雙層刮水刀、Post it狠黏便利貼莫蘭迪色系，便利貼再也不只走高彩度色系，質感灰階狠黏便利貼，連貼張便條紙也能提升居家美感氛圍。（照片／記者廖美雅翻攝）