迎新春+史上最長寒假 全台主題樂園聯手推出超值優惠

觀光署今天(4日)邀集全台北、中、南、東共20家主題樂園業者，推出馬年限定「台灣好樂園+1 馬上就出發」超值優惠活動，號召民眾趁著馬年新春假期及寒假期間，揪團走進樂園重溫兒時的歡樂與感動。

今年許多學校都迎來史上最長的寒假，加上一連9天的馬年新春假期即將來臨，因此觀光署4日特別邀集全台20家主題樂園業者共同推出「台灣好樂園+1 馬上就出發」超值優惠活動，邀請所有學子、親子與青壯世代甚至樂齡族「重返遊樂園，創造新回憶」。

中華民國遊樂園區協會理事長李吉田表示，全世界只有台灣的主題樂園最多元，而且校外教學只要有主題樂園，報名率就會衝高。觀光署主任秘書黃易成也指出，台灣的主題樂園除了在疫情期間人數下滑，疫後迄今每年都有1,700萬人次入園；這次新推出的活動，預估可吸引200萬人次，超越去年。

黃易成也說明「台灣好樂園+1」的意義。他說：『(原音)「+1」是甚麼意思？除了遊樂園的業者推出超值的優惠內容之外，其實「+1」還有很多的意義，我們希望大家多停留在遊樂園、多吃一頓飯、多拍個美照，多待一下、多體驗一下，其實遊樂園有很多很好的回憶，除了親子、除了小朋友去玩之外，其實像我們這種年紀也可以去，以前曾經去過遊樂園，我們再去回憶，再來一個+1。所以遊樂園誰可以去？全家可以去、青年朋友可以去、學生可以去、大家都可以去！』



觀光署4日特別邀集全台20家主題樂園業者共同推出「台灣好樂園+1 馬上就出發」超值優惠活動。(吳琍君攝)

這次包括小人國、小叮噹、六福村、尚順育樂、西湖渡假村、麗寶樂園、劍湖山、遠雄海洋公園、小墾丁渡假村、義大遊樂世界、雲仙樂園、柳營尖山埤渡假村、頑皮世界、東勢林場遊樂區等，都端出誠意十足的優惠方案，有的是「屬馬免费」、有的是「屬馬買一送一」，或者是「12歲以下免費」或「全館套票下殺5折」、「門票買二送一」、「玩一天送一天」、「買兩晚送一晚」甚至「買樂園、送農場」等等。

此外，適逢40週年慶的九族文化村也迎來盛大櫻花季，其他包括杉林溪渡假園區、野柳海洋世界、綠舞莊園、九九峰動物樂園、原生應用植物園也都有不同的體驗活動。歡迎大家「深度玩樂園」，來一場不趕時間的青春巡禮與回憶之旅。(編輯：許嘉芫)