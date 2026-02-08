迎新春！桃園大樹林福德宮百年首辦大型親子社區活動 彩繪祈福燈籠溫馨登場

【記者曾佳俊／桃園報導】迎接農曆新春，建廟逾上百年歷史的桃園市大樹林福德宮，於昨（7）日下午在廟埕首次盛大舉辦「親子彩繪祈福燈籠迎新春」活動，吸引大批親子家庭熱情參與，另外還有規劃帶動跳、親子拓印春聯、氣球DIY等多種遊戲體驗，現場人潮絡繹不絕，洋溢濃厚年節氣氛，也為社區注入滿滿溫暖與活力。

本次活動燈籠由桃園市文化基金會贊助，現場同時規劃多項親子互動內容，包括小朋友帶動跳、親子拓印春聯、氣球DIY及泡泡遊戲體驗等，讓孩子們在歡樂中學習與創作。主辦單位也貼心準備薑茶、熱飲及爆米花，為寒冷天氣中的親子家庭帶來溫暖。另有桃園大廟景福宮贊助的平安義美泡芙，以及桃園市土地公文化館提供的「有寶筆鉛筆（有保庇）」與民眾結緣，深受家長與孩童喜愛。

廣告 廣告

活動中，家長陪伴孩子一同彩繪專屬的祈福燈籠，小朋友完成作品後，親手提著燈籠向土地公、土地婆誠心祈求平安、健康與好運，畫面溫馨感人。主辦單位表示，所有完成的燈籠將於春節前懸掛於廟埕展出，並持續展覽至元宵節後，邀請社區民眾一同感受節慶祝福與文化氛圍。

桃園市大樹林福德慈善協進會會長、也是本次活動主要策劃與執行者的簡馨泓表示，大樹林福德宮創廟至今已有134年歷史，這次是首度舉辦如此規模的親子社區活動，在土地公廟體系中相當罕見，甚至可說是創舉。過往土地公廟多以傳統祭祀為主，較少辦理大型、系統性的親子活動，這次特別結合文化、教育、宗教信仰與親子關懷，希望讓土地公廟不僅是信仰中心，更能成為凝聚社區情感的重要場域。

簡馨泓指出，活動獲得家長高度肯定，也在地方引起熱烈回響，顯示社區對親子文化活動有高度需求，未來也將持續思考土地公廟在公共服務與社區連結上的更多可能性。

主辦單位也特別感謝桃園市社區發展暨關懷據點推廣協會協辦，以及所有會員與志工的全力投入，讓活動圓滿順利完成。現場親子笑聲不斷，家長紛紛表示活動內容豐富且極具意義，期待未來能持續舉辦，讓土地公廟成為世代共融、親子共享的幸福場域。

桃園市大樹林福德慈善協進會會長簡馨泓表示，大樹林福德宮創廟至今已有134年歷史，這次是首度舉辦如此規模的親子社區活動，在土地公廟體系中相當罕見，甚至可說是創舉。廟方提供

親子們一起動手彩繪燈籠，都是獨一無二的作品。廟方提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜花蓮怡園渡假村停業！20人遭欠薪4個月 業主：再給我一點時間

獨家｜沈玉琳下週出院！ 好友證實：可回家過年了

獨家｜北車前天橋「有人懸在半空」 警消「4人拉住1人」看了手心都冒汗

