迎新春 桃園提前發放大班幼兒助學金與育兒津貼

讓家長安心過好年，桃園市提前發放大班幼兒教育助學金及育兒津貼

桃園市配合教育部政策發放育兒津貼，補助對象為滿2歲至未滿學齡5歲、就讀私立幼兒園或未就學的我國籍幼兒，每人每月可領取育兒津貼第1胎5,000元、第2胎6,000元、第3胎以上7,000元。桃園市教育局指出，學齡5歲至進入國小前的幼兒，如果就讀私立幼兒園者或未就學者，就學補助額度也比照育兒津貼額度辦理。

桃園市教育局表示，桃園市辦理公私立幼兒園大班幼兒教育助學金，每學期補助4,500元，讓家長採購幼兒進入國小前所需的學用品，如書包、餐具餐袋、文具用品、水壺、雨衣及冬、夏季制服等，強化幼小銜接準備。

桃園市教育局並說明，115年度農曆春節將至，考量家長年節期間的生活支出需求，原定2月25日入帳的1月份育兒津貼與就學補助，以及114學年度第2學期5歲幼兒教育助學金款項，都將提前至2月14日前全數直接匯入家長指定帳戶，受惠人次約5萬3,000人次，期盼透過實際支持減輕家庭育兒負擔，讓家長都能及時用於生活所需、安心過好年。

桃園市教育局表示，有關中央育兒津貼相關補助規定，可至「全國教保資訊網」查詢；育兒津貼申請表可至桃園市教育局網站育兒津貼／桃園市宣導專區查詢。