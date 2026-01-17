迎新春 花市公所夜間清洗中山地下道

花蓮市公所配合一年一度的國家清潔週，十六日晚間針對中山地下道辦理排水設施及路面清洗作業，透過夜間集中清理方式，提升地下道環境整潔度，為農曆新年到來提前做好市容整備。

為兼顧交通順暢與作業安全，本次清洗選在夜間車流量較少時段進行，並在十七日清晨六點開放通行。魏嘉彥特別感謝清潔隊及工程隊的同仁犧牲休息時間投入清潔工作，默默守護城市環境的責任，他也呼籲市民響應國家清潔週，從日常生活做起，共同維護居住環境整潔。

魏嘉彥市長表示，整潔乾淨的市容是城市最直接的名片，也是觀光城市不可或缺的基礎。中山地下道為市區重要交通節點，車流量大、使用頻繁，長期受車輛廢氣與環境影響，容易累積污垢，市公所藉由國家清潔週契機，加強清理維護，改善用路人行經感受，也讓市容更具質感。

魏市長進一步表示，農曆年前是環境整頓的重要時期，清潔隊近期已陸續針對市區道路、橋梁及公共空間進行清洗作業，讓返鄉遊子與旅客感受到乾淨、清爽的城市氛圍；中山地下道牆面也規劃於年後進行粉刷，持續優化整體環境。此次作業共動員清潔隊與工程隊約三十名人力，清潔隊長吳慶展、分隊長林立峰到場督察作業進行。現場出動清溝車、洗街車等設備，並運用搭載高壓清洗設備的資源回收車配合地下道機車道空間作業，有效提升清洗效率並減輕人力負擔。

花蓮市公所表示，十九日至二十三日則是北濱外環道年度例行道路維護工程，現場同樣也會實施交通管制，請用路人配合繞道，以維行車安全與順暢。