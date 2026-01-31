迎新春、辦年貨一次到位 嘉義縣年貨大街盛大登場

嘉義縣政府1月31日至2月1在府前廣場盛大舉辦「2026嘉有好市集—年貨大街」／縣府提供





迎接2026農曆新年，嘉義縣政府1月31日至2月1在府前廣場盛大舉辦「2026嘉有好市集—年貨大街」，以「金馬舞春迎新年」為主軸，集結嘉義縣在地農特產品、特色伴手禮、年節南北貨、手作文創及美食等業者，民眾攜家帶眷逛市集、買年貨，歡喜迎新春。縣長翁章梁今（31）日來到市集與書法大師楊貴真一同揮毫寫春聯，並發放馬年小紅包，為年貨大街揭開熱鬧序幕，吸引許多民眾排隊領取。

翁章梁說，「嘉有好市集—年貨大街」是嘉義最具代表性的年節盛會之一，一早就看到鄉親來採買，年味滿滿。市集有200多個攤位，年節需要的東西這裡都買得到，過年就用嘉義最在地的特產招待親朋好友，活動只有兩天，歡迎大家一起來。

市集匯集在地農特產品，有當季新鮮蔬果、友善耕作農產、農產加工品及各式年節應景好物，鼓勵民眾落實「食當季、食在地」的消費理念，支持在地農業發展，嘉義縣環保局也在現場販售再生家具，修繕後的桌椅、沙發、置物櫃等家具用品一應俱全。

縣長翁章梁今（31）日來到市集與書法大師楊貴真一同揮毫寫春聯，並發放馬年小紅包／縣府提供

嘉義縣書法學會也在現場揮毫寫春聯，讓民眾免費索取；嘉義縣茶道花藝推廣協會現場設置高山茶席，讓大家採買之餘也能細細品味嘉義茶文化；縣內多家品牌咖啡莊園到場分享嘉義精品咖啡的獨特風味，展現農業多元魅力。

市集期間早晚2個時段發放「市集抵用券」，讓民眾採買更加划算，在攤位消費滿100元就能集1點，集滿10點即可參加好禮抽獎，嘉義縣政府誠摯邀請民眾前來開心辦年貨、熱鬧迎新年。



嘉義縣政府1月31日至2月1在府前廣場盛大舉辦「2026嘉有好市集—年貨大街」／縣府提供

