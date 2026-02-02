迎新春 94歲夏陽3公尺高「門神」進駐誠品行旅大廳

（中央社記者王寶兒台北2日電）新春將至，高齡94歲藝術家夏陽帶來3公尺高巨幅「門神」，在誠品畫廊2026年首檔展覽「神門百顏－夏陽東方傳奇70載」登場，今天起在誠品行旅大廳展出真跡，7日起推出限量版畫。

夏陽是台灣現代藝術史傳奇團體「東方畫會」創始成員、著名「八大響馬」之一，1960年代旅居巴黎期間，他創作標誌性的「毛毛人」語彙，1968年則移居美國紐約發展，受照相寫實主義啟發，他轉而以模糊、帶有速度感的疾行人影映射都市疏離，之後再繪製成畫作。

1990年代後的夏陽，也對東西方藝術經典進行轉譯：他以顫動線條重構米勒「拾穗」，將原作沉穩的量體轉化為輕盈氣韻；同時也透過融合剪紙拼貼與范寬「谿山行旅圖」對話，將嚴謹的皴法轉化為率性如塗鴉的線條，展現出歷經純熟技藝後「自己跟自己逗趣味」的童趣與玩心。

誠品畫廊透過新聞稿表示，「神門百顏－夏陽東方傳奇70載」個展是夏陽橫跨一甲子的創作回望，展出夏陽各時期珍貴創作，獨創標誌性的「毛毛人」語彙、由百張肖像組成的代表作「百顏聯作」，以及2024年全新創作「李下，男不整冠，女可搔首」幽默地顯現其創作70年更輕鬆恣意的心境。

由100幅畫布組成、匯聚百張肖像的「百顏聯作」，排列起來逾10公尺展開形成壯闊的毛毛人像風景，此次是久違多年、再度於台北完整亮相。夏陽分享：「百顏雖然各懷鬼胎，但總之有一點幽默味道，因為不像真人嘛。」

個展亮點之一還包含夏陽2024年新創作「李下，男不整冠，女可搔首」，這是首度於台灣公開展出，夏陽翻轉古訓「瓜田不納履，李下不整冠」，以其特有幽默視角，將嚴肅道德格言轉化為充滿生活趣味的畫面。

「神門百顏－夏陽東方傳奇70載」，7日起於誠品畫廊展出至4月4日。（編輯：陳仁華）1150202