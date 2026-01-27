生活中心／綜合報導

國籍航空首架A350-1000廣體客機，這個月初，才由董事長張國煒親自開回台，接著又宣布，下半年要抵台的2架，要跟日本藝術家空山基合作，打造標誌金、銀的外觀，作為藝術機，強勢迎接2026新機潮。

穿著銀色外套，國籍航空董事長張國煒，跟日本藝術大師空山基在台上活潑互動，替即將上線的新機隊展開序幕，選在日本開記者會，因為這次的全新聯名彩繪機，把空山基大師的代表作「機械姬」，跟飛機結合，準備把A350-1000變成會飛的藝術品，預計下半年起航。

廣告 廣告

迎新機潮! 星宇新機"聯名空山基" 打造空中藝術品

星宇航空董事長張國煒與日本藝術家空山基，攜手打造航空界藝術品。（圖／民視新聞）星宇航空董事長 張國煒：「空山基老師的藝術，它充滿了未來性，賦予了金屬的情感，故決定一定要跟老師合作，飛行就像老師的創作一樣，賜予金屬承載著情感，帶旅客飛翔到世界各地，連結人與人的情感。」

看準藝術大師擅長將冷冽金屬賦予溫度，歷時3年的時間，來回討論，最大挑戰在色彩調配，才能達到標誌金跟銀的要求，要替每一趟飛行，注入全新的潮流語言。

日本藝術家 空山基：「一直想要和他合作，終於做到了，很開心。」

迎新機潮! 星宇新機"聯名空山基" 打造空中藝術品

台灣三大國籍航空，陸續有新機加入。（圖／民視新聞）雙方合作，就是想做出市場區隔，而2026年開始，國籍航空迎來接機潮，星宇航空6架A350-1000廣體客機，陸續抵台，以及5架A330-900、3架A321neo，總共交機14架，創下成立以來新高；華航今年也預估會有7架787機隊到台灣，並汰換10架A330-300、跟波音737-800長榮今年有2架787-9，明年開始一路到2033年，都會有新機加入機隊。

星宇航空董事長 張國煒：「空山基老師總是做，跟別人不一樣的東西，對於細節的偏執，這跟我們航空公司，對服務以及營運要求的，精準度是一樣的，我們一拍即合，將於第三架跟第四架的，A350-1000交給老師來做創作，世界最大的藝術品。」

要帶給旅客更多搭機體驗，航空公司找新意、挑聯名，讓飛機不僅僅是交通工具，更是場飛行與藝術的結合。

原文出處：迎新機潮! 星宇新機"聯名空山基" 打造空中藝術品

更多民視新聞報導

59元變千萬！「富首」門市名中帶財 網笑：買對門市才是關鍵

濕冷到週三！今晚起冷空氣南下「雨區擴大」 低溫10度時間點出爐

獨家／五福旅行社公開道歉！證實旅客個資外洩 已報案配合偵辦

