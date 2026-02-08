迎新送暖挺農民 陳啟能、李坤城力挺平和里送地瓜

（記者陳志仁／新北報導）農曆新年將至，為讓里民提前感受濃濃年節氣氛，同時以行動力挺本土農民，平和里長黃進行今（8）日在里文康中心舉辦「農產關懷活動」，免費發送來自雲林水林、連皮可食的優質地瓜；活動一早即吸引不少鄉親攜家帶眷前來排隊領取，現場人潮絡繹不絕，洋溢著溫馨熱鬧的年味。

本次活動由平和里辦公室主辦，並獲地方善心人士熱心響應；里辦公室事前即完成分裝作業，將一袋袋象徵健康、平安與祝福的農產，親手交到里民手中，盼在歲末寒冬為社區注入暖流，也讓更多人看見農民一年來辛勤耕作的成果。

新北市議員陳啟能到場後，先向里長黃進行致意，隨即走入排隊人群中，親自發送春聯並向里民提前拜年，立委李坤城亦特地出席，與陳啟能一同向市民賀歲，祝福大家新的一年平安順遂、闔家安康；不少民眾開心表示，「拿到春聯，就知道年真的要到了！」現場氣氛熱絡而溫馨，笑聲不斷。

陳啟能以地瓜的生長歷程比喻土地與人的連結，指出地瓜扎根越深、吸收養分越多，收成時就越甘甜，正如社區需要長期耕耘、彼此扶持，才能累積最珍貴的人情味；此外，地方建設與公共服務需要長期投入，近年也逐步將服務重任交由兒子陳俊維承擔，讓為鄉親打拚的力量得以延續，傳承不是退場，而是讓服務不間斷，只要地方有需要，團隊始終都在。

平和里長黃進行認為，過年是團圓與互相關懷的時刻，希望透過此次活動，讓里民感受到社區的溫度，也讓農民的努力被更多人看見；多位民眾領取地瓜後開心說，過年前收到這份「接地氣」的祝福特別有感，為傳統年味增添一份踏實與溫暖。

