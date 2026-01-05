迎新送福迎馬年 春聯揮毫暨創意年畫活動





台中大安區廣安宮書畫班受區公所邀請，學以致用的在大安區市民活動中心舉辦「春聯揮毫暨創意年畫活動」，邀請里民朋友共度充滿墨香與年味的早晨。

為迎接馬年到來，傳遞新春祝福與文化氣息，大安廣安宮書畫班，昨日除在活動現場安排春聯揮毫，由書畫班老師及學員親筆書寫吉祥賀詞，為民眾送上新年的祝福；同時規劃創意年畫體驗，透過繪畫與手作方式，讓大人小孩皆能參與其中，不僅傳承年節張貼春聯的傳統習俗，也能推廣書法筆墨的藝術之美。

廣告 廣告

春聯與年畫是農曆新年不可或缺的重要元素，不僅象徵迎福納吉，也承載文化傳承的意義。透過本次活動，希望凝聚社區情感，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中迎接嶄新的馬年。

區長許宏綺表示；大安公所與各界，每至農曆年前都會舉辦寫春聯活動，免費致送區民於過年張貼力增添喜氣，另亦可送弱勢做公益，因活動極有意義，致承辦單位逐年有增加趨勢。

這次春聯揮毫暨創意年畫活動全程免費，現場另準備湯圓享用，祈求家戶團圓、事事圓滿。今日有眾多長官貴賓及里民朋友共同參與，為新年揭開溫馨喜氣的序幕。

更多新聞推薦

● 1.25兆軍購遭杯葛 黃暐瀚籲賴清德主動出手爭取中間選民