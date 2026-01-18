迎新送舊好運到！2026年春節必逛燈會、年貨大街與市集活動推薦
2026年生肖適逢馬年，和馬有關的裝飾主題特別多，一月開始各大燈會陸續點燈，還有張燈結綵的年貨大街，以及各種結合文創、美食與手作的特色市集，全台各地換上喜氣洋洋的新年裝扮，本篇整理春節必逛燈會、年貨大街與人氣市集活動，讓你在迎新送舊之際，把好運、熱鬧與幸福一次收進新的一年。
【2026春節必逛活動推薦】
月津港燈節 鹽水小鎮的夢幻夜晚
府城普濟燈會 台南人最愛的春節打卡聖地
中台灣燈會/可愛嚕嚕米現身幸福城市
2026台灣燈會在嘉義 首度與瑪利歐合作
彰化月影燈季 跳跳馬馬戲團超歡樂
斗六燈會 彩色燈籠海高高掛
台北年貨大街 全台年味之首的迪化街商圈
高雄三鳳中街年貨大街 南台灣最有年味的採買聖地
一月序章/新歲起步市集 尋找開年好物的質感空間
█ 月津港燈節 鹽水小鎮的夢幻夜晚
月津港燈節是南台灣最具特色的春節、元宵光影活動之一，燈節以 「雲端光景」 作為策展主題，串聯三大燈區與 59 組燈飾藝術創作，邀請國內外藝術家打造多元光影裝置，並結合河面倒影、水上作品、巷弄藝燈與「月津超新星」新秀創作區，讓夜間賞燈更有層次與趣味。燈節期間傍晚 17:30 起點燈至 23:00，能夠漫步港邊或穿梭老街感受光影藝術。
【info】
地點：台南市鹽水區月津港親水公園及周邊鹽水歷史街區
日期：2026.2/7~2026.3/8
交通：台鐵鹽水車站步行10~15分鐘
映照在水面的月津港燈節。（圖片來源：黃俊瑋）
月津港燈節有別於傳統燈會，而是海內外藝術家齊聚的光影美學展演。（圖片來源：妮可魯）
█ 府城普濟燈會 台南人最愛的春節打卡聖地
府城普濟燈會是台南歷史最悠久的春節燈會活動之一，結合傳統廟宇文化與創意燈藝，每年在農曆前後舉辦。今年的主題為「光影再現．府城新象」，在普濟殿廟埕、國華街及周邊巷弄展出多達約 1800 顆手繪燈籠，透過點燈儀式照亮古城巷弄，營造濃厚節慶氣氛。
【info】
地點：普濟殿廟埕、國華街及周邊巷弄
日期：2026.1/24~2026.3/1
交通：搭乘公車在「普濟殿」站下車
█ 2026中台灣燈會/可愛嚕嚕米現身幸福城市
充滿療癒感的北歐芬蘭人氣IP「姆明（嚕嚕米）」出現在臺中市中央公園，打造「極光下的姆明谷」，高達21公尺的「巨型姆明」造型氣偶躺在市民廣場，從小年夜開始到元宵節期間搭配音樂、光影、水霧與極光效果的彩雷投射，營造出河畔奇航、露營時光、驚蟄界等數個情境式展演主題，每天下午16:30開始免費發送嚕嚕米造型提燈，成為帶來洋溢著希望與幸福的夢幻燈會。
【info】
地點：臺中市西屯區中央公園
日期：2026.2/15~2026.3/3（除夕休展）
交通：搭乘公車在「「會展中心站」、「綠美圖站」站下車
█ 2026台灣燈會在嘉義 首度與瑪利歐合作
2026年台灣燈會於3月3日（農曆正月十五元宵節）至 3 月 15 日在嘉義主辦，燈會將設置大型「超級瑪利歐（Super Mario ）」主題燈區，並以「新嘉義」為主題結合阿里山森林與木質文化，傳統燈藝、多媒體光影、數位科技與大型主燈秀，讓夜晚的嘉義充滿璀璨光彩。
【info】
地點：燈會場域遍布嘉義多處主場區，包括 國立故宮博物院南部院區、太子大道、嘉義縣政府特定區與縣府前廣場等
日期：2026.3/3~2026.3/15
交通：搭乘高鐵至嘉義站，轉乘接駁公車前往南院燈會主場區
█ 彰化月影燈季 跳跳馬馬戲團超歡樂
每年於八卦山大佛風景區舉辦的「彰化月影燈季」已在12月27日點燈，展開長達65天直到3月1日的光影盛會。今年的燈會以「跳跳馬戲團」為主題，結合象徵馬年的 Rody 跳跳馬 與人氣角色 櫻桃小丸子 共同亮相，打造充滿童趣與拍照打卡的主題燈組、燈光秀和旋轉木馬等裝置，並有小提燈免費發放與電影主題雷射光雕秀陪大家迎接馬年到來。
【info】
地點：八卦山大佛風景區
日期：2025.12/27~2026.3/1
交通：彰化車站前搭乘公車18路（八卦山大佛線）
█ 斗六燈會 彩色燈籠海高高掛
2026雲林「斗六燈會」於 1月10日在斗六膨鼠森林公園盛大啟燈，以主題 「馳光之翼」亮相，搭配創意光影、燈飾裝置與舞台演出，整座公園在夜色中閃耀成為新春走春打卡熱點。除了高掛在斗六太平老街街區的彩色燈籠海，純白獨角獸般的光翼燈組主燈更是燈會重點，象徵希望、活力與城市創新願景。
【info】
地點：斗六膨鼠森林公園（1/10起點燈）、斗六市太平老街福德宮周邊
日期：2026.1/10~2026.3/31
交通：台鐵斗六車站前轉乘公車或計程車前往膨鼠森林公園及太平老街
█ 台北年貨大街 全台年味之首的迪化街商圈
每到農曆春節前夕，台北大稻埕的 迪化街商圈便化身為熱鬧的年貨大街，街道兩旁排列著百年老店與文創小舖，販售各式 乾貨、糖果、零食、茶葉、春聯與新年裝飾品，是採購年貨、挑選伴手禮的最佳去處。今年配合馬年生肖，街區設有5組大型造型巨偶，結合創意裝置與熱門打卡IP，營造新年期間熱鬧氣息。
【info】
地點：迪化街商圈
日期：2026.1/31~2026.2/15（2/15除夕當天至22:30結束）
交通：捷運「大橋頭」或「北門」站徒步10～15分鐘
█ 高雄三鳳中街年貨大街 南台灣最有年味的採買聖地
高雄的三鳳中街年貨大街是南台灣最大規模的年貨大街之一，三鳳中街地理位置便利，鄰近高雄捷運美麗島站，交通方便，是春節採買、品嘗地方小吃的熱門去處。這裡不僅能買到年節必備的食品與禮品，也能感受濃厚的節慶氛圍，街頭還會有傳統民俗裝飾與燈籠點綴，讓整條街充滿喜氣。
【info】
地點：高雄市三民區三鳳中街
日期：農曆春節前一個月開始
交通：高雄捷運「美麗島」站下車步行5~10分鐘
█ 一月序章/新歲起步市集 尋找開年好物的質感空間
位在圓山花博園區的「一月序章/新歲起步市集」是一場為開年新生活而設的市集，在新的一年停下腳步，用心感受與挑選，從香氛手作、新年好物、溫暖甜點到精緻服飾，感受品牌質感與溫度。
【info】
地點：圓山花博園區
日期：2026.1/10~2026.2/1
交通：捷運「圓山」站步行5~10分鐘
撰文/ 妮可魯 攝影/ 黃俊瑋、妮可魯
其他人也在看
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 34
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 340
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 21 小時前 ・ 19
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 19
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 95
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 2
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 53
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 16
MLB》又是道奇攔胡！塔克遭曝拒絕藍鳥10年3.5億美元
洛杉磯道奇搶下自由市場最大咖的明星外野手塔克（Kyle Tucker），4年2.4億美元超級肥約（新台幣75.9億）。美媒《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）爆料，道奇去年世界大賽的對手多倫多藍鳥重金爭搶塔克，開價高達10年3.5億美元（新台幣110.6億），但是塔克沒有接受。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 8
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 244
成大博士控違停不理…警員PO「藏尾詩」回酸：你是腦殘 下場出爐
罵人最新價碼出爐！台南一名成大鄭姓博士在臉書社團抱怨，網狀違停歸仁分局不理，還酸「很暖」，莊姓警員一怒之下在貼文下留言「藏尾詩」，將每一句最後一個字拼湊起來就是「你是腦殘」，鄭男認為名譽受求償10萬元，警員聲稱有房貸還要照顧父母，難以和解。案經法院審理，法官認為「腦殘」一詞侵害名譽有限，判警賠5000元慰撫金。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 25
中天主播涉國安法怎露餡的？檢曝他「用自己帳戶」轉中國錢
政治中心／綜合報導中天記者林宸佑日前因涉嫌違反《國安法》，橋頭地檢署指揮調查局前往其住處搜索後，將其帶回高雄偵訊，訊後聲押獲准，消息曝光後引發熱議。不過，林宸佑其手法以及怎麼露餡被抓，也讓外界相當好奇。橋頭地檢則指出，主因在於林宸佑收取來自中國境內的資金後，再利用個人帳戶轉錢給提供情資的現、退役軍官。民視 ・ 3 小時前 ・ 109
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 1 天前 ・ 3
婚前照顧失智公公 洪詩發長文還原真相：我沒這麼偉大
洪詩與李運慶2023年結婚，婚後生活一向低調，卻因一篇「感謝文」意外引起討論。李運慶的大哥李運泰去年10月發文回顧照顧失智父親的歷程，提到洪詩在婚前就一起分擔照護工作，「把屎把尿」的描述引發網友熱議，有人感動，也有人質疑，把原本私密又艱難的家庭經歷，變成公開評斷的話題。對此，洪詩今（18日）在臉書發自由時報 ・ 2 小時前 ・ 1
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
獨家》那一晚，台積電董事長魏哲家在文華東方的「關鍵飯局」
1月15日晚間，台北文華東方酒店燈火通明。就在台美貿易協議正式對外公布的前一夜，台積電董事長暨總裁魏哲家，低調卻大陣仗地宴請台北財經媒體高層。時間點敏感、對象關鍵，這場飯局，格外耐人尋味。破天荒的一次熟悉台積電的人都知道，無論是在創辦人張忠謀時期，或其後的蔡力行、劉德音年代，台積電極少、甚至從未以「集體宴請」方式款待這麼多媒體高層。這是台積電有史以來第一次。......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 44
中天主播林宸佑被羈押 與賴清德巡視左營營區外洩案有關
橋頭地檢署偵辦林宸佑等人違反國安法等案，據檢調官員透露，林宸佑之所以被盯上，與橋檢起訴的陳姓海陸中士違反國安法案有關，陳姓中士不只為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片，還涉嫌洩密案，其中包括總統賴清德2025年7月到左營營區巡視。橋檢查出，陳男自2017年底起任職於海軍陸戰隊某單位，擔任中士，因有資金需求，於網路上結識暱稱「吉祥」之中國人士，2025年2月至3......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 247
黃國昌訪美手插口袋惹議！網友翻鄭麗君合照對比 驚呼：外交規格差很大
台美關稅協定日前成功簽署，台灣輸美商品關稅調降至15%，並成為首個獲美國「232條款」關稅優惠國家。行政院副院長鄭麗君與美方高層簽署MOU的官方合照釋出，展現台美關係重大進展。然而，有網友將此照與民眾黨主席黃國昌訪美照片對比，發現雙方會面美方官員層級與規格差異甚大，名嘴直言是「天花板與樓地板」的差距。此外，黃國昌合照時手插口袋的動作，也引發網友批評失禮，再度掀起政治人物訪美規格與禮儀的討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 115
水煮青花菜超NG！營養師教「5分鐘蒸煮」留住抗癌成分
青花菜以「蒸」的方式烹調最能保留營養素與健康成分，營養師老辜建議時間控制在5分鐘內，不僅能維持翠綠色澤與脆嫩口感，更可降低水溶性營養素流失。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9