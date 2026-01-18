迎新送舊好運到！2026年春節必逛燈會、年貨大街與市集活動推薦

2026年生肖適逢馬年，和馬有關的裝飾主題特別多，一月開始各大燈會陸續點燈，還有張燈結綵的年貨大街，以及各種結合文創、美食與手作的特色市集，全台各地換上喜氣洋洋的新年裝扮，本篇整理春節必逛燈會、年貨大街與人氣市集活動，讓你在迎新送舊之際，把好運、熱鬧與幸福一次收進新的一年。

【2026春節必逛活動推薦】

月津港燈節 鹽水小鎮的夢幻夜晚

府城普濟燈會 台南人最愛的春節打卡聖地

中台灣燈會/可愛嚕嚕米現身幸福城市

2026台灣燈會在嘉義 首度與瑪利歐合作

彰化月影燈季 跳跳馬馬戲團超歡樂

斗六燈會 彩色燈籠海高高掛

台北年貨大街 全台年味之首的迪化街商圈

高雄三鳳中街年貨大街 南台灣最有年味的採買聖地

一月序章/新歲起步市集 尋找開年好物的質感空間

█ 月津港燈節 鹽水小鎮的夢幻夜晚

月津港燈節是南台灣最具特色的春節、元宵光影活動之一，燈節以 「雲端光景」 作為策展主題，串聯三大燈區與 59 組燈飾藝術創作，邀請國內外藝術家打造多元光影裝置，並結合河面倒影、水上作品、巷弄藝燈與「月津超新星」新秀創作區，讓夜間賞燈更有層次與趣味。燈節期間傍晚 17:30 起點燈至 23:00，能夠漫步港邊或穿梭老街感受光影藝術。

廣告 廣告

【info】

地點：台南市鹽水區月津港親水公園及周邊鹽水歷史街區

日期：2026.2/7~2026.3/8

交通：台鐵鹽水車站步行10~15分鐘

映照在水面的月津港燈節。（圖片來源：黃俊瑋）

映照在水面的月津港燈節。（圖片來源：黃俊瑋）

月津港燈節有別於傳統燈會，而是海內外藝術家齊聚的光影美學展演。（圖片來源：妮可魯）

月津港燈節有別於傳統燈會，而是海內外藝術家齊聚的光影美學展演。（圖片來源：妮可魯）

█ 府城普濟燈會 台南人最愛的春節打卡聖地

府城普濟燈會是台南歷史最悠久的春節燈會活動之一，結合傳統廟宇文化與創意燈藝，每年在農曆前後舉辦。今年的主題為「光影再現．府城新象」，在普濟殿廟埕、國華街及周邊巷弄展出多達約 1800 顆手繪燈籠，透過點燈儀式照亮古城巷弄，營造濃厚節慶氣氛。

【info】

地點：普濟殿廟埕、國華街及周邊巷弄

日期：2026.1/24~2026.3/1

交通：搭乘公車在「普濟殿」站下車

唯美浪漫的府城普濟燈會。（圖片來源：黃俊瑋）

市民一同參與的手繪燈籠區。（圖片來源：妮可魯）

█ 2026中台灣燈會/可愛嚕嚕米現身幸福城市

充滿療癒感的北歐芬蘭人氣IP「姆明（嚕嚕米）」出現在臺中市中央公園，打造「極光下的姆明谷」，高達21公尺的「巨型姆明」造型氣偶躺在市民廣場，從小年夜開始到元宵節期間搭配音樂、光影、水霧與極光效果的彩雷投射，營造出河畔奇航、露營時光、驚蟄界等數個情境式展演主題，每天下午16:30開始免費發送嚕嚕米造型提燈，成為帶來洋溢著希望與幸福的夢幻燈會。

【info】

地點：臺中市西屯區中央公園

日期：2026.2/15~2026.3/3（除夕休展）

交通：搭乘公車在「「會展中心站」、「綠美圖站」站下車

2026中台灣燈會。（圖片來源：2026中台灣燈會）

█ 2026台灣燈會在嘉義 首度與瑪利歐合作

2026年台灣燈會於3月3日（農曆正月十五元宵節）至 3 月 15 日在嘉義主辦，燈會將設置大型「超級瑪利歐（Super Mario ）」主題燈區，並以「新嘉義」為主題結合阿里山森林與木質文化，傳統燈藝、多媒體光影、數位科技與大型主燈秀，讓夜晚的嘉義充滿璀璨光彩。

【info】

地點：燈會場域遍布嘉義多處主場區，包括 國立故宮博物院南部院區、太子大道、嘉義縣政府特定區與縣府前廣場等

日期：2026.3/3~2026.3/15

交通：搭乘高鐵至嘉義站，轉乘接駁公車前往南院燈會主場區

2026台灣燈會在嘉義。（圖片來源：2026台灣燈會在嘉義）

█ 彰化月影燈季 跳跳馬馬戲團超歡樂

每年於八卦山大佛風景區舉辦的「彰化月影燈季」已在12月27日點燈，展開長達65天直到3月1日的光影盛會。今年的燈會以「跳跳馬戲團」為主題，結合象徵馬年的 Rody 跳跳馬 與人氣角色 櫻桃小丸子 共同亮相，打造充滿童趣與拍照打卡的主題燈組、燈光秀和旋轉木馬等裝置，並有小提燈免費發放與電影主題雷射光雕秀陪大家迎接馬年到來。

【info】

地點：八卦山大佛風景區

日期：2025.12/27~2026.3/1

交通：彰化車站前搭乘公車18路（八卦山大佛線）

2026彰化月影燈季。（圖片來源：2026彰化月影燈季）

█ 斗六燈會 彩色燈籠海高高掛

2026雲林「斗六燈會」於 1月10日在斗六膨鼠森林公園盛大啟燈，以主題 「馳光之翼」亮相，搭配創意光影、燈飾裝置與舞台演出，整座公園在夜色中閃耀成為新春走春打卡熱點。除了高掛在斗六太平老街街區的彩色燈籠海，純白獨角獸般的光翼燈組主燈更是燈會重點，象徵希望、活力與城市創新願景。

【info】

地點：斗六膨鼠森林公園（1/10起點燈）、斗六市太平老街福德宮周邊

日期：2026.1/10~2026.3/31

交通：台鐵斗六車站前轉乘公車或計程車前往膨鼠森林公園及太平老街

高掛在斗六太平老街的燈籠海。（圖片來源：妮可魯）

█ 台北年貨大街 全台年味之首的迪化街商圈

每到農曆春節前夕，台北大稻埕的 迪化街商圈便化身為熱鬧的年貨大街，街道兩旁排列著百年老店與文創小舖，販售各式 乾貨、糖果、零食、茶葉、春聯與新年裝飾品，是採購年貨、挑選伴手禮的最佳去處。今年配合馬年生肖，街區設有5組大型造型巨偶，結合創意裝置與熱門打卡IP，營造新年期間熱鬧氣息。

【info】

地點：迪化街商圈

日期：2026.1/31~2026.2/15（2/15除夕當天至22:30結束）

交通：捷運「大橋頭」或「北門」站徒步10～15分鐘

█ 高雄三鳳中街年貨大街 南台灣最有年味的採買聖地

高雄的三鳳中街年貨大街是南台灣最大規模的年貨大街之一，三鳳中街地理位置便利，鄰近高雄捷運美麗島站，交通方便，是春節採買、品嘗地方小吃的熱門去處。這裡不僅能買到年節必備的食品與禮品，也能感受濃厚的節慶氛圍，街頭還會有傳統民俗裝飾與燈籠點綴，讓整條街充滿喜氣。

【info】

地點：高雄市三民區三鳳中街

日期：農曆春節前一個月開始

交通：高雄捷運「美麗島」站下車步行5~10分鐘

█ 一月序章/新歲起步市集 尋找開年好物的質感空間

位在圓山花博園區的「一月序章/新歲起步市集」是一場為開年新生活而設的市集，在新的一年停下腳步，用心感受與挑選，從香氛手作、新年好物、溫暖甜點到精緻服飾，感受品牌質感與溫度。

【info】

地點：圓山花博園區

日期：2026.1/10~2026.2/1

交通：捷運「圓山」站步行5~10分鐘

撰文/ 妮可魯 攝影/ 黃俊瑋、妮可魯