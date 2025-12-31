迎新鹽畫點亮希望 草屯療養院星光迎新活動傳遞愛與幸福

草屯療養院星光迎新活動傳遞愛與幸福。(院方提供)

在歲末迎新的時刻，衛福部草屯療養院三十一日舉辦「星光迎新‧幸福跨年」活動，結合跨年迎新知識問答與鹽畫藝術創作，促進病友手眼協調與團隊合作，在歡樂溫馨的氛圍中，一同迎接嶄新的一年，為年末時光留下美好回憶。

活動一開始，主持人帶領病友進行「迎新暖身問答」，內容涵蓋跨年習俗、新年祝福與生活小常識，透過輕鬆互動炒熱現場氣氛，病友們踴躍舉手搶答，笑聲與掌聲此起彼落；每答對一題，便可獲得一項迎新裝飾材料，為後續創作逐步累積元素。

隨後展開「星辰迎新鹽畫」手作體驗，病友們依照圖樣塗抹白膠、灑上繽紛彩色鹽巴並輕輕搖晃，使鹽粒均勻附著，在彼此提醒與協助下，平面的線條逐漸展現立體層次，煙火、星星與新年度數字等迎新圖案一一成形，象徵對新年的期待與希望。完成鹽畫後，大家再將緞帶、毛球與亮片等裝飾品貼於紙箱上，共同討論配色與擺放方式，最後全體合力將裝飾完成的紙箱逐層堆疊，組合成一座大型「迎新星光塔」，凝聚眾人心力，為活動畫下溫馨圓滿的句點。

草屯療養院職能治療科副主任蔡佳瑜表示，此次跨年活動結合迎新氛圍與合作式藝術創作，希望為慢性住院病友打造輕鬆、有趣且具儀式感的年末活動，讓病友在歡樂中自然互動、彼此合作。透過鹽畫等美術活動，不僅能練習手部精細動作與手眼協調，也能在作品逐步完成的過程中累積成就感，並於分工合作中促進人際互動。

草屯療養院長丁碩彥表示，院內大型節慶活動一直是職能治療科的重要傳統，對許多長期住院病友而言，更是難得能齊聚一堂、共同參與的重要時刻。透過跨年迎新活動，不僅讓病友感受到時間流動與節慶意義，也為日常住院生活增添期待與儀式感；未來也將持續規劃多元且具意義的團體活動，陪伴病友在穩定復健與治療歷程中，感受到溫暖、連結與希望，並以正向心情迎向嶄新的一年。