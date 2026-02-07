迎新115年讓鄉親過好年！ 張桂綿議員：大竹人口破四萬交通失衡應改善

【記者范文濱/專題報導】

時值歲末寒冬，邁入115年迎接馬年春節之際，市議員張桂綿日前在桃園市議會第3屆第19、20次臨時會召開專案報告中，聚焦人口突破4萬的蘆竹區大竹生活圈交通長期失衡問題指出，隨著大竹近年人口快速成長突破四萬人，區內十餘處建案持續興建，居住需求大增，交通承載量卻未同步提升，通勤、停車與公共運輸銜接問題日益浮現，張桂綿要求交通局提出具體改善時程與整體配套，讓大竹鄉親在新的一年有個方便交通順暢的網絡。

張桂綿議員提出7大改善要項指出，第一、原本服務大竹通勤族的國道客運0968、0968S路線，自115年1月改由格馬蘭客運單獨營運後調整班次，將原先清晨6點30分最熱門班次延後至7點發車，導致大量上班族與學生反映趕不上通勤時間；另8點50分班次亦為高載客時段，卻未獲保留。張桂綿指出，此舉嚴重影響大竹居民往返台北的日常節奏，要求交通局協調業者恢復尖峰關鍵班次。

第二，停車位長期不足問題日益惡化。大竹路段道路狹窄，違停與取締衝突頻繁，居民與警方皆承受壓力。張桂綿認為，單靠取締無法解決根本問題，市府應提出整體停車空間規劃，包括公有停車場與路外停車設施的增設方案。

第三，未來是否規劃客運轉運站成為關注焦點。張桂綿指出，大竹缺乏轉運節點，導致公車、客運動線零散，若能設置轉運站，將有效整合區域運輸功能，提升整體效率。

第四，桃小巴是否導入大竹生活圈，亦成為居民高度期待項目。由於大竹巷弄多、路幅窄，小型接駁車更具機動性，張桂綿要求交通局評估可行性，加速補足「最後一哩路」。

第五，大竹輕軌規劃進度備受關心。隨人口持續成長，軌道建設已非遠景，而是迫切需求，張桂綿要求交通局明確說明目前規劃期程與推動進度。

第六，綠色捷運年底將陸續通車，大竹往返綠捷站點的公車路線是否完成串聯，將直接影響居民使用意願。張桂綿議員要求交通局提出完整接駁規劃，避免「捷運到了，卻到不了捷運站」的窘境。

第七，前幾年已完成會勘的U-bike站點至今尚未設置，讓居民引頸期盼卻遲未實現。張桂綿質疑行政進度過慢，要求明確設置時程。

張桂綿議員最後強調，大竹生活圈的交通問題並非單一項目，而是整體失衡的結果，要求交通局提出完整改善藍圖，從通勤、停車、轉運、接駁到公共自行車全面檢討，讓快速成長的大竹，不再因交通落後而影響居民生活品質，讓超過四萬的大竹鄉親，在邁入115年新的一年，能感受到張善政市長的德政及市府相關單位的共同努力。

