迎日交會長隅修三首訪 陳其邁：高雄與日本是緊密羈絆真朋友
[Newtalk新聞] 日本台灣交流協會會長隅修三日前首度訪問高雄，偕日交會高雄事務所所長奧正史拜會高雄市長陳其邁，雙方就經貿、產業與教育合作等重要議題進行熱絡交流，展現對高雄的高度重視，並大讚高雄無論工作或生活，都是首選城市。身為日本財經界重要人物，隅修三曾多次訪台，這回則是首次造訪高雄，肯定高雄產業發展與文化活動日益豐富，期盼未來在經貿、教育與產業創新等領域推動更多具體合作，持續深化台日兩國情誼。
陳其邁指出，日本企業是在高雄投資最多的外商，尤其高雄在半導體與產業發展方向與日本高度契合；同時，台日關係長久以來緊密深厚，感謝日本首相高市早苗延續前首相安倍晉三「台灣有事、即日本有事」的理念，以實際行動支持台灣，讓台日關係更加堅實。
高雄市政府行政暨國際處處長張硯卿表示，高雄與日本台灣交流協會已連續兩年攜手舉辦「台日大港水果祭」，讓更多高雄市民了解日本的豐富物產與城市特色，皆吸引超過10萬人次參與盛會。此外，高雄與日本城市間的合作成果豐碩，目前已與六座城市締結友好城市，今年也與北九州市簽署合作備忘錄，青森縣陸奧市首次派遣職員進駐高雄，雙方在觀光、教育及物產推廣方面維持緊密互動。
高雄與日本在教育交流方面亦十分熱絡，高雄市教育局今年與八王子市、熊本市皆簽署教育合作備忘錄，台日雙邊目前有91所姊妹校，透過線上交流及實體互訪，進行語言、文化等多元交流。年底青森大學棒球隊也將到訪高雄進行友誼賽，是繼今年7月與北九州市簽署馬拉松友好交流備忘錄後的體育交流新篇章。張硯卿表示，高雄將持續透過教育、文化等多元交流，深化台日友好情誼。
