迎春團圓恐致飲食過量！年後4成人增重1.7公斤 醫示警：腸胃健康不可忽視

農曆春節即將到來，親友團圓、年菜上桌，大魚大肉、零食點心也成為年節日常。然而，短時間內大量進食高油脂、高熱量料理，不僅會反映在體重變化上，也容易增加腸胃負擔。肝膽腸胃科楊士豪醫師特別提醒，民眾在享受年節美食、歡慶團圓的同時，也別忽略消化道健康的重要性。

團圓美食危機！蔬果攝取不足+高油飲食 腸胃壓力拉警報

春節期間，油炸食物、年節點心、含糖飲料的頻繁攝取，都容易導致熱量攝取過剩。根據衛福部國健署統計，約四成民眾在節後體平均增加1.7公斤1，凸顯年節高熱量飲食對身體造成的影響。楊士豪醫師也表示，節後門診中，常有民眾出現脹氣、排便不順等腸胃不適症狀，不僅影響生活品質，更反映出消化道在年節期間承受的負擔明顯增加。

楊士豪醫師進一步提醒，造成腸胃不適的關鍵，除了吃得多，更與「吃得不均衡」有關。根據國健署調查，台灣民眾超過八成日常蔬果攝取量不足2，若再疊加年節高油高鹽、低纖維的飲食結構，更容易誘發消化不良症狀3，甚至提高胃食道逆流等慢性問題的風險4。因此，節慶期間除控制進食份量，也應留意飲食多樣性，適度增加蔬菜、水果與全穀類攝取，以減輕腸胃負擔、維持消化道健康。

酵素輔助成消化關鍵 搭配膳食纖維效果更佳

然而，在年節聚餐頻繁、外食比例高、飲食選擇有限的情況下，即使特別留意，蔬果攝取不足的情況仍相當常見。對此，楊士豪醫師表示，適度補充酵素類營養品，也是日常消化管理的輔助方法之一。由於酵素在消化過程中扮演重要角色，能協助將食物分解為較易吸收的小分子，在飲食負擔加重時適量補充，有助於支持消化機能與代謝運作。

不過，酵素本身容易受到溫度、酸鹼值等環境因素影響，選擇時應留意產品是否具備相關標示，才能確保酵素進入體內後仍能發揮作用。此外，若能搭配膳食纖維補充，也有助於進一步維持腸道健康。

雙重營養搭配 協助節後舒緩腸胃負擔

目前市面上也提供許多酵素相關產品，協助民眾更有效地維持腸胃舒適與代謝順暢。其中，LAC蔬果酵素內含15 種酵素精華，結合維生素C與水溶性膳食纖維，透過小分子設計促進吸收，更擁有活性保護、高酵代謝與全酵吸收三大專利技術，讓酵素進入體內後能直達作用位置，協助食物分解與營養吸收，針對春節期間肉類多、蔬果少的飲食不均，支持大餐後的消化機能、減輕身體負擔。

LAC MASQUELIER's®松樹皮菁華錠則採用專利萃取技術，富含具抗氧化特性的前花青素（OPCs），可協助調節生理機能、促進代謝與保護力。與蔬果酵素雙重搭配，不僅有助於舒緩腸胃壓力，也能支援生理機能調整，幫助民眾在年後更穩定的維持健康。

從日常營養管理出發 讓年後不沉重，健康更輕鬆！

LAC自1997年成立以來，持續投入創新研發，致力於提供高品質的營養補充方案，陪伴消費者建立良好的健康生活。春節雖是歡聚的重要時刻，卻也容易在不知不覺中增加身體負擔，LAC 期望透過多元營養補充與專業諮詢服務，協助民眾在享受美食的同時為年後做好準備，用更輕鬆、更健康的狀態迎接新的一年。



圖/LAC蔬果酵素結合15種酵素精華、維生素C與水溶性膳食纖維，並透過三大專利技術協助食物分解與營養吸收，減輕春節飲食不均帶來的身體負擔。



圖/ LAC MASQUELIER's®松樹皮菁華錠採用專利萃取技術，富含具抗氧化特性的前花青素，可協助調節生理機能、促進代謝與保護力。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為迎春團圓恐致飲食過量！年後4成人增重1.7公斤 醫示警：腸胃健康不可忽視