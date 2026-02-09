迎春接福 台電台北市區處揮毫春聯敦親睦鄰

【記者葉柏成／新北報導】台電台北市區營業處於農曆新年將至之際，今〈9〉日上午舉辦「迎春接福揮毫送春聯」活動，特邀「傑閣書會」副會長胡瓊珠、姜六郎、黃文海等書法名家現場揮毫寫春聯，贈與當日臨櫃洽公用戶及轄區里民索取；此外，結合敦親睦鄰精神，針對轄區內弱勢里民發放慰問金，盼在歲末寒冬盡一份心力，落實公益關懷。

《圖說》處長龔良智（右）邀請書法名家胡瓊珠（左）現場揮毫，贈送客製化春聯為民眾祈福 。〈台北市區處提供〉

台北市區處長龔良智表示，台電北市區處長期深耕鄰里，舉辦揮毫送春聯活動除了發揚傳統文化，更希望能親手傳遞台電的新春祝福。此次活動也落實企業社會責任，結合敦親睦鄰精神，針對轄區內弱勢里民發放慰問金，期盼在歲末寒冬之際盡一份心力，落實公益關懷。

《圖說》台電台北市區營業處舉辦銀髮關懷活動，與里民互動並宣導節電與數位服務 。〈台北市區處提供〉

今天活動由龔良智領軍，邀請大安區副區長周之雅、學府里長李淳琳、台電工會第三分會常務理事王惠儀及三位書法名家共同開筆揭開序幕，齊力寫下新春賀詞「新春開運神馬都行」，象徵在新的一年裡，台電將持續提供穩定電力，與民眾一同迎接丙午金馬年。

《圖說》處長龔良智（左）致贈弱勢慰問金，由學府里里長李淳琳（右）代表接受並回贈感謝狀 。〈台北市區處提供〉

活動除了翰墨飄香，現場也設置業務推廣攤位，積極宣導「時間電價」概念，協助用戶智慧用電以節省電費；同時引導民眾下載「台電APP」綁定電號及申辦電子帳單，推動數位服務減碳生活。參與推廣活動的民眾，現場均獲贈精美小禮，活動在墨香與歡笑聲中圓滿完成。