迎春比可愛？ 速食店「生肖公仔」 PK 咖啡廳「熊熊杯」

搶過年財，各大業者開打「療癒周邊戰」。（圖／東森新聞）





搶過年財，各大業者開打「療癒周邊戰」。速食店今天開賣12生肖公仔和每年過年限定的薯來堡；同檔期還有在國外爆紅的連鎖咖啡廳「透明熊熊杯」，也在今天開賣。

薯餅、起司、牛肉淋滿黑胡椒醬，一年一度，它又回來了。看到這顆薯來堡回歸，就知道又要迎接過年了，而今年還加碼推出12生肖公仔，是奶昔大哥和他的好夥伴，還可以讓你自由換裝。

奶昔大哥迷融化尖叫，12款生肖公仔1/28開賣，分兩週各6款上市。一人限購6個，得來速還加碼隱藏「金馬款」。跟著回歸的品項，還有薯來堡和紅豆派，不少鐵粉一早就來排隊搶購。

顧客vs.記者：「（早上就來排隊了）。多早來？（10點，因為10點半開賣）。可以跟麥當勞許願一下嗎？（許願出那個童年回憶，年曆那個畫冊年曆。昨天看到那個公仔要開賣，覺得滿可愛的，今天就過來排，自己會買一組，再買一組送女朋友，看小孩子喜不喜歡吧，如果他們沒有什麼喜歡，買回去也沒用）。」

迎新春，可愛周邊戰開打。這邊還有星巴克透明熊熊杯，28日首度在台灣開賣，隨著飲料變色超療癒，國外甚至一度缺貨到黃牛喊出10倍價。台灣開賣第一天，似乎還不用搶，而手搖飲店則推出新品應戰。

公仔界大紅人Labubu，2月將與龜記聯名，除了紙杯，還有大、中、小3款聯名公仔，最大款得花3000元加購。

從速食店到飲料店都推療癒周邊，就是要把握過年檔期，搶攻大小朋友的商機。

