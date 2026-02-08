迎春添好運2／拜關公祝禱念3遍 達人郭勝：市場越熱越要守得住

過年時，郭勝會細心準備5鮮果，參拜台中醒修宮。

每逢過年，台股達人郭勝總會以充滿儀式感的方式，回到台中醒修宮；除了細心準備5種鮮果、親手寫下祝禱詞，祭拜時以國台語共念3遍外，也會嚴格遵循廟方參拜動線與插香位置。對他而言，拜關公不是為求神蹟，而是自我提醒心存善念，不亂不貪；安太歲、點光明燈，更是一年一次替人生「校準方向」的必備流程。

在市場資金追逐明牌與投資捷徑的吵雜時刻，投資達人郭勝透過日常祭拜，讓自己內心獲得平靜。離家不遠處的台中醒修宮，正殿奉祀主神關聖帝君，坐姿身高九尺，威武雄貌不怒而威，是他數十年來每逢過年必報到的地方。

郭勝拜拜的頻率不算太高但非常固定，一年下來總有十來次。「初1、15或初2、16，只要有空就會來；每逢過年是一定會到，農曆6月24日關公生日，也會來廟裡祈求家人平安健康、事業順利。」他形容，關公忠義神勇，看似與投資賺錢不直接相關，但隨著多年經驗累積，便能深刻體會，關公代表的是一種「守得住」的力量，而非賺取暴利。

對郭勝來說，拜關公是一種固定的生活儀式；祭拜過程中，他最在意的是「3遍祝禱」。「每次祭拜前，我會先寫好祝禱詞，包括姓名、日期、住家地址，感念恩主公庇佑，祈求家人身體健康、平安順遂，一字一句穩穩念3遍，國語台語都有。」他拿出早已準備好的粉紅字條說，先寫下來，拜拜時照著念，心就不會亂，神明也能聽得清楚。

醒修宮外牆上，清楚標示出參拜順序與動線，郭勝每次都會照著來。「我習慣以左手插香，表示對神明的敬意；且一定插在香爐正中位置，插得越深越好。」他解釋，點香就像開啟與神明的對話連結，香爐底部一般都放有龍銀；銀的傳導速度最快，香越靠近底部，代表想傳達的意念能越快被神明接收。

在供品準備上，郭勝也相當講究，以5種鮮果為主。「每次來幾乎必備的是鳳梨，代表興旺；柿子，表示事事如意；柳丁（臍橙），象徵發財添丁；水梨，台語稱梨仔，比喻財來；還有棗子，意思是財富早到。」他強調，祭拜鮮果最重要原則就是要完整、圓形且寓意吉祥。

問郭勝拜關公後，投資是否更順利？他笑答，「來這拜拜不是為了求神蹟，投資做不好只能怪自己，但到廟裡會有一種安心感，就像把該做的事都做完，心就踏實了。因此只要家人所屬生肖不論正沖、偏沖都會來這安太歲。點光明燈，則會固定去3間廟。」

郭勝說，安太歲目的在處理流年衝撞，一間廟就夠；但光明燈意義在「一整年的前途與方向」，不論是否犯沖每年都要點，且要是奇數，「1間廟、3間廟、5間廟都可以，只要是活動範圍，我就會在當地具代表性的宮廟點光明燈。」像板橋慈惠宮、屏東車城福安宮及最南端的鵝鑾鼻保安宮，都是他會特地去點光明燈的宮廟。

採訪這天，郭勝依照廟方指示動線祭拜完成後慎重地說，「我深信心存善念，自助天助。投資最難的不是大賺，而是不亂賠、亂貪。像近期重押記憶體股，不求能賣在最高點，只要接近目標價，就會分批落袋為安。」他自我提醒，關公象徵守信、守義、守分寸，不求偏財，只賺能力範圍內的錢；而這也是市場波動下，投資人最容易失守的地方。

台中醒修宮小檔案

地址：台中市南區國光路94號

廟史：建廟於1945年，主祀關聖帝君

祭拜注意事項：依廟方動線參拜、供品以完整鮮果為宜

宮廟特色：線上安座點燈、拜斗服務完整

