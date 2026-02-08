迎春添好運3／指南宮的專屬守護 北科大教授吳牧恩：投資只求心定

木柵指南宮居高臨下視野佳，是台北科大教授吳牧恩的心靈歸所。

台北科大教授吳牧恩，將信仰視為一種心理調適。從博士班論文壓力，到後來個人投資交易，他始終不求偏財，只求內心平靜。他相信，真正讓人跌倒的不是市場，而是貪念與失序；也因此，他將信仰形式透過教學方式，指導學生做出「股市光明燈」專題，讓理性與紀律，成為投資交易上另一種更具體的守護。

從小到大，台北科技大學資財系教授吳牧恩因為名字關係，常被誤認為是基督徒。其實他信奉佛教，會讀金剛經，過年及平日閒暇時，都會抽空上山參拜，木柵指南宮就是他安頓身心的歸所；這樣的習慣從學生時代一直延續到現在，已有20年。

「第一次來指南宮時，還在念博士班；那段時間論文發表壓力大，有些reviewer（外部審核）很嚴謹，也可能遇到很刁鑽的教授，頗有運氣成分，深怕無法順利畢業。」吳牧恩記得，當時一位好友念政大博士班，同期間論文發表得特別順利，因地緣關係便拉著他上山拜拜，就這樣第一次踏進了指南宮。

吳牧恩坦言，當初只覺得心誠則靈，並未特別研究奉祀神祇；但因指南宮居高臨下，視野極佳、可遠眺台北盆地，且廟體建築雄偉，吸引他一再前往。「後來交了女友，第一次約會就帶她到指南宮，誤踩了都市傳說（情侶到此會分手），還被女友家人懷疑不是真心交往；幸好最後修成正果，打破了指南宮是情侶禁區的謠言。」

指南宮主殿為純陽寶殿，主祀呂洞賓；右後方背山而建、造型宏偉的宮殿式建築，則是凌霄寶殿三清殿，也是吳牧恩主要參拜的地方。「特別的是這裡設有太歲寶殿，共有60位太歲大將軍；像我是庚申年出生的，太歲星君是毛梓大將軍，每逢過年就一定會專程過來祭拜，有種被專屬守護的安心感。」

對以科學理性自居的吳牧恩而言，拜拜不是迷信，而是一種心理調適。「我很少去求偏財，主要都是祈求家人身體健康，平安順利，自己內心平靜。」他的觀念是，有得必有失，偏財來得太快未必是好事。工作帶來的正財、投資該維持的紀律及長期持續累積，才是可控的部分。

也因此，當投資交易不順時，他來拜拜目的不是為求答案，而是讓自己心態擺正。「投資不可能永遠做對，問題是錯的時候為何會賠很大？就是部位太大，該停損不停損，說穿了就是貪心。」吳牧恩坦言，即便是量化交易，系統顯示該賣，卻仍有下不了手的時候，「投資從來不是數學問題，關鍵在心理素質。」

他看準人性，甚至將信仰帶入教學。「有次跟學生討論專題，半開玩笑說，平常大家會點光明燈求學業順利，那有沒有一種『投資交易光明燈』可讓人求獲利？結果學生認真起來，將數學大師費瑪奉為主神，兩旁則供奉傳奇股票作手傑西李佛摩，及量化投資之父Jim Simons。」

吳牧恩笑說，這套專題的線上點燈形式，保留了傳統祭拜儀式感，但每盞燈背後，對應的是一份完整的量化分析報告；基本面、財務指標、技術型態，及在類似情境下的報酬分布。「最後，股市光明燈專題在學校競賽中拿下第1，獎金3萬元，由3位學生開心地平分了。」

而歷經多年市場震盪起伏，吳牧恩逐漸確信一件事，交易的目的不只是獲利，更重要的是讓生活安心自在。

木柵指南宮小檔案

地址：台北市文山區萬壽路115號

廟史：創建於1890年，主祀孚佑帝君（呂洞賓）

祭拜注意事項：階梯多、服裝宜端莊，依序參拜各殿

宮廟特色：儒道釋三教叢林名勝、太歲殿齊備

