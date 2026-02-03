迎春祈福 台南古蹟限定商品「成功虎爺餅」上市

（中央社記者張榮祥台南3日電）府城虎爺信仰掀熱潮，適逢年關已近，台南市政府今天在延平郡王祠宣布推出古蹟限定商品「成功虎爺餅」，增添年節祈福迎春氛圍。

南市府文化局今天指出，延平郡王祠主祀鄭成功，祠中虎爺因蹲坐外型像蟾蜍（台語），取名為「喬治」，「成功虎爺餅」則以「喬治」為靈感包裝設計，轉化為活潑討喜形象，再搭配金色光芒背景，傳遞招財進寶、事事成功的祝福。

「成功虎爺餅」即日起在台南市延平郡王祠、赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及愛國婦人會館紀念品部販售。另搭配農曆春節，文化局3月3日元宵節前推出「成功百分百特惠組合」也內含「成功虎爺餅」。

在虎爺信仰中，虎爺凶猛被認為有驅邪鎮煞神力，因虎爺台語音似「有錢」，又被視為能「咬錢」的財神；還有信眾說，祭拜虎爺可防小人；因虎爺也掌管小孩事務，相傳拜虎爺可治療小孩子腮腺炎（俗稱豬頭皮），「虎咬豬」說法就是這麼來的。

據傳虎爺性喜葷食，早年信眾多以雞蛋當供品，但不知何故，近幾年來傳出虎爺愛吃炸雞，結果出現信眾以炸雞祭拜虎爺，且逐漸形成風潮，北區興濟宮虎爺也是炸雞愛好者，廟方每年都會以炸雞祭拜。（編輯：李淑華）1150203