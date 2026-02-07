迎春節不傷荷包！水噹噹關懷協會盆栽DIY 97歲嬤笑比買的更有年味
〔記者許國楨／台中報導〕農曆春節腳步將近，台中市勞工服務中心7日上午洋溢著熱鬧新春氣息，由水噹噹關懷協會主辦、邁入第十年的「年節盆栽組合DIY」活動，吸引上百位民眾共襄盛舉，其中，現年97歲陳連娥阿嬤，親手完成一盆繽紛喜氣的年節盆栽，臉上滿是成就與喜悅，成為現場最溫暖的風景。
此次盆栽組合花材內容豐富，包括金鑽蘭花、招財貓蘭花、長壽花、常春藤與好彩頭等，搭配象徵「馬上有錢」的吉祥飾品與鞭炮造型裝飾，寓意新的一年財運亨通、步步高升、闔家平安，會場內花團錦簇、洋溢濃濃新春氣息，參與民眾分桌動手組合盆栽，彼此交流花藝技巧，笑聲不斷，氣氛熱絡。
水噹噹關懷協會理事長、前市議員邱素貞，市議員陳雅惠、東區東興里長宋茂榮等人也到場，與民眾互動寒暄，並一同體驗年節盆栽DIY的樂趣，邱素貞親自示範教學，從花材配置、層次安排到象徵意涵逐一說明，帶領民眾完成專屬新春盆栽。
她表示，市面年節盆花價格不低，透過DIY不僅能減輕負擔，也能依個人喜好設計，更有參與感與成就感，本次活動開放報名100人，名額迅速額滿，反應相當熱烈，市陳雅惠表示，透過花藝DIY活動，不僅支持台中在地花卉產業，也讓長輩與民眾動手參與，為生活增添溫度與笑容。
現年97歲的陳連娥阿嬤也分享，多年來持續參加插花活動，自己動手做盆栽不僅省錢，也比起直接購買現成盆花更有成就感，擺在家中也特別有過年的氣氛與溫度，也期待明年再度參與。
