迎春節國旅熱潮 高雄翰品酒店推年節體驗搶攻團圓商機
農曆春節連假將至，看準國旅與團圓聚餐需求，高雄翰品酒店自除夕至初四推出多元新春體驗活動，結合喜氣迎賓、春節主題手作與館內餐飲全面到位，營造溫馨熱鬧的年節氛圍，陪伴旅客迎接嶄新一年。
↑圖說：高雄翰品酒店品日式料理餐廳為旅客與在地民眾提供春節團圓聚餐的新選擇。（圖片來源：高雄翰品酒店提供）
高雄翰品酒店指出，春節期間整體訂房率已突破八成，加上高雄市政府「2026高雄冬日遊樂園」將於2月7日登場，預期將帶動春節前後的旅遊與住宿人潮，使高雄成為南台灣春節度假的熱門選擇之一。
為增添年味，酒店於除夕夜特別安排財神爺驚喜現身，與旅客互動並發送糖果與巧克力，為團圓夜揭開甜蜜序幕。春節期間每天規劃不同主題的新春手作活動，包括象徵招財旺運的燈飾、新春福袋、手繪紅馬招財擺件及迎春苔球植藝，讓大小旅客在住宿之餘，也能感受滿滿的新年儀式感與祝福寓意。
↑圖說：春節期間，翰品酒店高雄推出多元手作活動，親手彩繪紅馬飾品，為新年添好運。（圖片來源：高雄翰品酒店提供）
除住宿體驗外，高雄翰品酒店也同步強化年節餐飲服務，館內「品日式料理餐廳」於春節期間重新營業，為旅客及在地民眾提供團圓聚餐的新選擇。餐廳自2月11日起恢復營業，主打涮涮鍋與壽喜燒鍋物，搭配多樣肉品、海鮮、時蔬與日式甜點，適合親友相聚共享溫暖年味。
高雄翰品酒店表示，「品日式料理」於春節期間初三至初六全日營業，提供午、晚餐服務，期盼透過住宿、活動與餐飲的整合規劃，讓旅客無論是返鄉團圓或旅遊度假，都能在春節假期中於翰品留下美好而溫馨的新年回憶。
