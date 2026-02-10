迎春節強化治安交通 三重警機動派出所即時便民

《圖說》捷運三重站設立「機動派出所」，提供即時、貼近民眾的多元服務。〈三重分局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】三重警分局配合115五年「加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，整合警力與警察志工，自二月十日起至二月二十三日止，於每日上午八時至十時、下午四時至六時，在捷運三重站設立「機動派出所」，提供即時、貼近民眾的多元服務。

分局長黃國政表示，春節期間人潮眾多，民眾進出公共場所時，應多留意周遭可疑人、事、物，並妥善保管隨身現金與貴重物品，避免財物外露，成為不法分子覬覦目標；親友聚會時也應衡量自身狀況，適量飲酒，切勿心存僥倖酒後駕車，以免發生憾事。

《圖說》「機動派出所」現場員警結合宣導活動，製作各式宣導標語，向民眾說明舉家外出申請、住宅防竊、反詐騙、反毒品等重要觀念。〈三重分局提供〉

他指出，透過機動派出所的設置，警方能即時提供諮詢與協助，強化便民服務品質，確保轄區居民人身與財產安全，並促進良好警民互動，期盼讓民眾在安心、順暢的環境中，平安歡度農曆春節。

黃國政進一步說明，機動派出所除受理各類報案、協助交通事故處理外，也提供迷路指引、走失人口協尋、一般法律諮詢等服務。民眾如遇緊急狀況或需要警方協助，皆可即時向現場員警提出需求，縮短等待時間，讓警察服務更即時、更便利。

《圖說》「機動派出所」機動派出所的設置，期盼讓民眾在安心、順暢的環境中，平安歡度農曆春節。〈三重分局提供〉

他強調，為提升民眾防犯罪意識，現場員警也結合宣導活動，製作各式宣導標語，向民眾說明舉家外出申請、住宅防竊、反詐騙、反毒品等重要觀念，並分享近期常見的詐騙手法，提醒民眾提高警覺。透過警民合作與即時宣導，有助於降低犯罪風險，守護民眾財產安全。