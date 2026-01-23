迎春節採購 iPASS MONEY擴大通路回饋

（中央社記者林巧璉高雄23日電）不少民眾開始買春節年貨，一卡通票證股份有限公司說，持續擴張iPASS MONEY支付版圖，近期上線多家電商平台與大型實體通路，並推春節購物消費回饋、優化日本跨境支付體驗。

一卡通今天發布新聞稿表示，為滿足民眾春節前購物消費需求，密集開通多家品牌通路，生活零售方面，包含Global Mall環球購物中心、美廉社與日藥本舖等；在流行休閒與甜點等，新增CACO加州椰子、犀牛盾門市與塔吉特千層蛋糕等。

一卡通配合新通路開通祭多項優惠，包括於Global Mall消費累積滿新台幣199元贈50元優惠券；於美廉社單筆消費滿99元送40元優惠券。

此外，一卡通表示，iPASS MONEY APP攜手「CashBack返多多」平台，31日前用戶透過APP進返多多消費，可享10%現金回饋，首筆結帳有機會獲最高3萬元免單回饋；於CYBERBIZ指定電商品牌消費累積滿2026元，可獲贈500元優惠券。

國外支付部分，一卡通說，春節計畫到日本旅遊用戶，iPASS MONEY持續推廣日本PayPay跨境支付服務。民眾在日本境內PayPay全通路可直接用iPASS MONEY掃碼消費，享免海外交易手續費優惠；此外，在BicCamera、松本清、鶴羽藥妝與SUNDRUG等最高也有10%優惠券可抵用。

一卡通表示，iPASS MONEY服務已全面移轉到獨立APP，完整保留帳戶餘額、交易紀錄與各項繳費功能。iPASS MONEY支援超過20萬據點TWQR掃碼支付，讓用戶輕鬆完成轉帳、購物、繳費/稅等多元服務，串聯通勤、網購與跨境消費。（編輯：李明宗）1150123