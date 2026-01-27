迎春節換新鈔 央行2/9起開放全台455處兌換

新台幣。（圖／資料照片，圖源：Pixabay）





為便利民眾於農曆春節前兌換新鈔，中央銀行宣布，已協調臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，全台選定455家分行（郵局）作為115年新鈔指定兌換地點。

中央銀行表示，新鈔兌換期間訂於2月9日（週一）至2月13日（週五），共計5個營業日。期間內，7家銀行共372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，將設置「新鈔兌換專櫃」提供服務；另有59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理新鈔兌換。

央行指出，為提升查詢便利性，已於「新鈔兌換地點一覽表」中建置地圖連結，民眾可透過央行官網、臉書及行動APP查詢指定兌鈔地點，並結合Google地圖與QR Code，方便以手機快速定位。此外，央行也將於2月5日至2月12日期間，在主要報紙刊登公告，完整揭露455家指定兌鈔分行（郵局）名單。

央行進一步說明，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳將張貼公告，載明「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓及其他各面額鈔券酌量供應」，民眾可依需求前往辦理。

央行也提醒，考量資金調度及庫存限額，各兌鈔地點每日新鈔供應數量有限，若未能兌得足夠新鈔，建議改至鄰近指定兌換地點辦理；相關問題可電洽（02）2357-1945。

此外，央行呼籲，配合國際綠色金融趨勢，民眾可善用仍適合流通的可用券包紅包，既能傳達祝福，也有助於環境永續。央行同時鼓勵民眾採用數位方式發送紅包，例如利用手機門號轉帳傳遞心意，不僅可避開人潮、節省社會資源，也有助推動數位轉型。

