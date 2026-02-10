迎春節搶換新鈔！命理曝紅包5禁忌 「這點」超多人犯恐財氣全失

生活中心／林昀萱報導

過年包紅包眉角要注意！（資料照）

2026春節連假即將到來，許多人也換好新鈔準備包紅包，包錯小心沒旺財先破財！民俗專家楊登嵙過去就曾分享包紅包的眉角，其中將「紅包封口」也是禁忌，恐會將財運被封掉。

農曆春節倒數，全台換新鈔作業昨（9）日正式開跑，不少人排臨櫃換鈔要集齊「五色鈔」，取各面額鈔票，湊齊5種顏色，寓意生生不息、財源滾滾來，新年要討好彩頭。命理專家湯鎮瑋曾在其著作《68種招財開運祕訣》中提到「錢母生財開運法」，準備五色錢鈔包括新台幣一百、二百、五百、一千、兩千各一張放入紅包中完成錢母袋，到香火鼎盛、人氣很旺的財神廟主爐，順時針繞三圈過香火，並向財神誠心祈求錢母帶財，默念「財神錢母，對我生財」7遍後即完成。

廣告 廣告

年前搶換新鈔集齊五色鈔製作錢母袋。（資料照）

另外，春節包紅包也有眉角！「壓歲錢」是指新春時長輩送給未成年或未婚晚輩的紅包；若是晚輩包給長輩的則叫作「添歲錢」。楊登嵙分享，包紅包除了建議使用新鈔、金額要雙數之外，也不能拿用過或是過季的紅包袋、如去年的生肖圖案，因為舊袋好運已用完。另外，也不要將紅包「封口」，要讓財氣流通，將袋口封住形同財氣被封掉。紅包中的紙鈔也不要摺起來，恐會阻擋財運、「將財運對折」。若碰巧遇到對方紅包袋用完、不得已之下拿送出「過季紅包」也別擔心，只要將今年新的紅包袋包在外頭就可「迎喜」。若對方不慎將紅包袋封口，也可以將封口剪開再找新的紅包袋套上破解。

領到紅包之後馬上花掉會漏財，楊登嵙建議可以將「發財金」在枕頭下「壓歲」，初五之後再取出存到銀行戶頭。紅包袋樣式依據送禮人的不同祝福也有大學問，若希望對方事業順利可以使用直式紅包袋；希望對方重大獎、投資賺錢等有「偏財運」，可以選擇橫式紅包袋。

更多三立新聞網報導

家族照神隱有詭／粿王風暴外一篇婚變恐成形？簡廷芮天倫照老公神隱

獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

春節大採購注意！網購紙箱「全扔回收車」錯了 慘挨罰6000元

高市早苗為何大勝？蔡正元分析2關鍵原因示警：國民黨要小心了

