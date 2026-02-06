迎春節賞台灣燈會 嘉義縣推28條遊程

故宮南院美景如畫。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆春節連假將至，嘉義縣主辦今年台灣燈會，預計將有大量遊客到訪，嘉義縣文化觀光局推出28條賞燈親子遊程，串聯嘉義山、海、平原，結合體驗活動、生態探索與特色美食，邀請全國民眾在春節假期輕鬆走春出遊，燈會期間則可安排白天遊玩、晚上賞燈的嘉義深度慢旅。

縣文化觀光局表示，28條賞燈親子遊程涵蓋26條一日遊與2條二日遊路線，串聯嘉義縣多元景點與特色產業，遍及平原、海線與山線等鄉鎮，不同年齡層的孩子與家長都能共遊，遊程內容橫跨文化體驗、自然生態、主題工廠、農村體驗及鄒族部落文化，白天深度走訪嘉義，夜晚再安排賞燈行程。

一日遊的親子遊程中路線結合在地特色，如鹿草、六腳、水上、大林、朴子、新港等地，安排主題工廠參訪、手作體驗與在地美食巡禮；民雄、中埔、番路、竹崎等路線融合人文歷史、步道健行與農創體驗；布袋、東石等海線地區則以濕地生態、漁村文化與海上體驗為特色。

今年台灣燈會將於3月3日至3月15日登場，文觀局規劃太保市多條親子路線，串聯故宮南院、蒜頭糖廠、文創聚落、主題工廠及萌寵樂園，提供多處親子友善場域，適合全家同遊；在山區行程延伸至步道、阿里山與鄒族部落，透過自然探索與部落體驗，培養孩子對環境與多元文化的認識。

二日遊行程親子深度慢旅為主軸，從太保地區親子景點與特色旅宿的輕旅行出發，延伸至阿里山、鄒族部落、茶產業與工藝文化的探秘行程，透過部落文化、自然生態與手作體驗，讓親子共創歡樂回憶。

縣府表示，遊程資訊已整合於「2026台灣燈會」官方網站的「觀光旅遊－親子旅遊」專區(https://2026taiwanlanternfestival.org/FamilyTravel)，供民眾查詢參考，安排嘉義之旅。

