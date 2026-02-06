迎春節賞燈會 嘉縣推28條賞燈親子遊程

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】農曆春節連假將至，以及「2026台灣燈會在嘉義」即將盛大登場，嘉義縣文化觀光局精選推出28條賞燈親子遊程，串聯嘉義山、海、平原，結合體驗活動、生態探索與特色美食，邀請全國民眾在春節假期輕鬆走春出遊；燈會期間則可安排白天遊玩、晚上賞燈的嘉義深度慢旅，享受寓教於樂的親子旅行時光。

本次推出的28條賞燈親子遊程，涵蓋26條一日遊與2條二日遊路線，串聯嘉義縣多元景點與特色產業，遍及平原、海線與山線等鄉鎮，讓不同年齡層的孩子與家長，都能找到適合全家共遊的行程選擇。遊程內容橫跨文化體驗、自然生態、主題工廠、農村體驗及鄒族部落文化，白天深度走訪嘉義，夜晚再安排賞燈行程，讓旅遊節奏更輕鬆、回憶更豐富。

一日遊的親子遊程中，路線結合各鄉鎮在地特色，例如鹿草、六腳、水上、大林、朴子、新港等地，安排主題工廠參訪、手作體驗與在地美食巡禮，增添孩子動手與觀察學習的機會；民雄、中埔、番路、竹崎等路線則融合人文歷史、步道健行與農創體驗，讓孩子在旅行中深入認識在地文化；布袋、東石等海線地區則以濕地生態、漁村文化與海上體驗為特色，可親近自然、體驗海洋生態，非常適合親子同遊。

隨著2026台灣燈會在嘉義將於3月3日至3月15日盛大登場，文觀局特別規劃太保市多條親子路線，串聯故宮南院、蒜頭糖廠、文創聚落、主題工廠及萌寵樂園，提供提供多處親子友善場域，適合全家同遊。

在山區行程方面，則延伸至步道、阿里山與鄒族部落，透過自然探索與部落體驗，培養孩子對環境與多元文化的認識。

二日遊行程以親子深度慢旅為主軸，從太保地區親子景點與特色旅宿的輕旅行出發，延伸至阿里山、鄒族部落、茶產業與工藝文化的探秘行程，透過部落文化、自然生態與手作體驗，不僅讓孩子玩中學，也提供家長與孩子互動的珍貴時光，讓家庭在旅程中放慢步調，共創獨一無二的歡樂回憶！

文觀局強調，透過這28條親子賞燈遊程的推出，期盼民眾於春節假期走訪嘉義各鄉鎮，體驗在地文化與特色美食；燈會期間則可安排白天走遊、夜晚賞燈，感受日夜不同的旅遊體驗。

相關遊程資訊已同步整合於「2026台灣燈會」官方網站之「觀光旅遊－親子旅遊」專區(https://2026taiwanlanternfestival.org/FamilyTravel)，歡迎家長依需求規劃專屬的親子嘉義之旅，一起為孩子留下溫暖而難忘的旅行回憶。

圖：農曆春節連假將至，以及「2026台灣燈會在嘉義」即將盛大登場，嘉義縣文化觀光局精選推出28條賞燈親子遊程，串聯嘉義山、海、平原，結合體驗活動、生態探索與特色美食，邀請全國民眾在春節假期輕鬆走春出遊。（照片嘉義縣文化觀光局提供）