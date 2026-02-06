迎春節、賞台灣燈會 嘉義縣推28條賞燈親子遊程

台灣燈會在嘉義，搭配春節連假，推出28條賞燈親子遊程。（圖：嘉義縣文觀局提供）

「2026台灣燈會」將在嘉義縣舉辦，迎合春節連續假期，嘉義縣文化觀光局精選推出28條賞燈親子遊程，串聯嘉義山、海、平原，結合體驗活動、生態探索與特色美食，邀請全國民眾在春節假期輕鬆走春出遊。

嘉義縣一日遊行程極為多元豐富，路線結合各鄉鎮在地特色。（圖：嘉義縣文觀局提供）

本次推出的28條賞燈親子遊程，涵蓋26條一日遊與2條二日遊路線，串聯嘉義縣多元景點與特色產業，遍及平原、海線與山線等鄉鎮。遊程內容橫跨文化體驗、自然生態、主題工廠、農村體驗及鄒族部落文化，白天深度走訪嘉義，夜晚再安排賞燈行程，讓旅遊節奏更輕鬆、回憶更豐富。

廣告 廣告

迎合台灣燈會，嘉義縣推薦二日遊行程以親子深度慢旅為主軸。（圖：嘉義縣文觀局提供）

二日遊行程以親子深度慢旅為主軸，從太保地區親子景點與特色旅宿的輕旅行出發，延伸至阿里山、鄒族部落、茶產業與工藝文化的探秘行程，透過部落文化、自然生態與手作體驗。

一日遊的親子遊程，路線結合各鄉鎮在地特色，例如鹿草、六腳、水上、大林、朴子、新港等地，安排主題工廠參訪、手作體驗與在地美食巡禮。而隨著2026台灣燈會在3月3日至15日登場，文觀局同時規劃太保市多條親子路線，串聯故宮南院、蒜頭糖廠、文創聚落、主題工廠及萌寵樂園。

布袋、東石遊程以濕地生態、漁村文化與海上體驗為特色，可體驗海洋生態，非常適合親子同遊。（圖：嘉義縣文觀局提供）

嘉義縣文觀局強調，這28條親子賞燈遊程可以讓遊客暢遊嘉義各鄉鎮，體驗在地文化與特色美食，搭配台灣燈會，可感受日夜不同的旅遊體驗。（龐清廉報導）