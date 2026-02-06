迎春節、賞燈會 嘉義縣推28條親子遊程

記者李佩玲／綜合報導

今年臺灣燈會在嘉義縣舉行，加上農曆春節連假將至，嘉義縣文化觀光局今（6）日推出28條賞燈親子遊程，串聯嘉義山、海、平原，結合體驗活動、生態探索與特色美食，邀請全國民眾在春節假期輕鬆走春出遊；燈會期間則可安排白天遊玩、晚上賞燈的嘉義深度慢旅，享受親子旅行時光。

嘉義縣文觀局指出，此次推出的28條賞燈親子遊程，涵蓋26條一日遊與2條二日遊路線，串聯嘉義縣多元景點與特色產業，遍及平原、海線與山線等鄉鎮，讓不同年齡層的孩子與家長，都能找到適合全家共遊的行程選擇。遊程內容橫跨文化體驗、自然生態、主題工廠、農村體驗及鄒族部落文化，白天深度走訪嘉義，夜晚再安排賞燈行程，讓旅遊節奏更輕鬆、回憶更豐富。

廣告 廣告

一日遊的親子遊程中，路線結合各鄉鎮在地特色，如鹿草、六腳、水上、大林、朴子、新港等地，安排主題工廠參訪、手作體驗與在地美食巡禮，增添孩子動手與觀察學習的機會；民雄、中埔、番路、竹崎等路線則融合人文歷史、步道健行與農創體驗，讓孩子在旅行中深入認識在地文化；布袋、東石等海線地區則以濕地生態、漁村文化與海上體驗為特色，可親近自然、體驗海洋生態。

二日遊行程則以親子深度慢旅為主軸，從太保地區親子景點與特色旅宿的輕旅行出發，延伸至阿里山、鄒族部落、茶產業與工藝文化的探秘行程，透過部落文化、自然生態與手作體驗，不僅讓孩子玩中學，也提供家長與孩子互動的珍貴時光。相關遊程資訊可至臺灣燈會官網的「觀光旅遊－親子旅遊」專區查詢。

一日遊的親子遊程路線結合各鄉鎮在地特色。（取自嘉義縣政府網站）

二日遊行程以親子深度慢旅為主軸。（取自嘉義縣政府網站）