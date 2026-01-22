迎春節 高雄百貨推優惠、展覽與親子活動

▲ Global Mall新左營車站春節檔期《駿馬迎春》集結全通路多元滿額贈、會員獨享好康到新春福袋、節慶嘉年華活動四路齊發。（圖／記者陳美嘉攝）

[NOWnews今日新聞] 為迎接2026農曆馬年到來，加上9天春節長假效益帶動返鄉拜年、出遊人潮，百貨也推出新春優惠吸客。Global Mall新左營車站春節檔期《駿馬迎春》集結全通路多元滿額贈、會員獨享好康到新春福袋、節慶嘉年華活動四路齊發。高雄夢時代「mikolu Airline 航空主題限定店」。新光三越高雄左營店推出「最強企劃-寒假玩樂護照」為親子家庭客群打造寒假吃喝玩樂地圖攻略。

▲「馬吉福袋」Global Mall新左營車站將於2月17日大年初一上午11點正式開賣。（圖／記者陳美嘉攝）

Global Mall新左營車站春節檔期《駿馬迎春》於1月22日起至2月25日全面展開。今年擴大消費回饋力道，線上線下祭春節卡有利「最高9%回饋」，滿足各式購物需求。「馬吉福袋」Global Mall新左營車站將於2月17日大年初一上午11點正式開賣、限量販售100組，加碼全台再抽5大獎BMW百萬名車、黃金富貴馬與愛馬仕精品包等共5大豪華獎項。

Global Mall新左營車站也規劃一系列新春嘉年華活動，大年初一到初六「年貨一條街」、初二到初四「擲筊奪黃金」慶典活動；特別的是，還攜手高雄車站將於1月24日起連續兩週末在「高雄車站」B1下沉式廣場舉辦「大開眼界」迎新春活動，不僅有大型親子恐龍樂園進駐，還有巨型春聯揮毫與國寶級陀螺秀等。

▲「mikolu Airline 航空主題限定店」現場不僅有超吸睛的 4 米高巨型飛機高掛空中，入口處更設置大型花盆與阿蟲氣偶迎賓。（圖／夢時代提供）

本土原創插畫品牌mikolu繼2022年參與高雄文博會後，睽違四年再度於南部推出專場活動。本次以「mikolu Airline」為主題，將整座航空世界搬進夢時代。現場不僅有超吸睛的 4 米高巨型飛機高掛空中，入口處更設置大型花盆與阿蟲氣偶迎賓。除了壯觀的主視覺裝置外，mikolu 也同步推出多款療癒系周邊與首航限定新品，商品將採取不定時上架方式，讓這趟「航空之旅」在不同時段都充滿驚喜亮點。

為回饋南部粉絲的熱情支持，mikolu 特別準備多項高雄首航限定「登機禮」。活動期間，凡於現場消費達指定門檻，即可獲得小花氣球、立體卡片及限量徽章等；消費達更高門檻，還可將阿蟲肩頭小夥伴帶回家。此外，曾參與過mikolu過往活動、持有「機票紀念卡」或「超市紀念卡」的老朋友，於現場消費滿千並出示卡片，可額外獲得「透明閃粉糖果包卡套」。即日起至3月8日，夢時代APP會員於mikolu快閃店消費滿額，即可參加抽獎活動，有機會將小花行李箱或整套多功能小花吊飾盲盒帶回家。同時，夢時代更推出會員限定的可愛凸面鏡與磁吸小燈箱，凡於指定期間消費達門檻即可兌換，送完為止。

▲ 新光三越高雄左營店寒假期間將推出深受小朋友喜愛的 FOOD 超人見面會、超人力霸王見面會及POLI見面會。（圖／新光三越高雄左營店提供）

新光三越高雄左營店2026 年首波展覽推出日本爆紅《人也太好了吧展》×《我感到有點煩的小事展》即日起在11F文化會館人氣開展，展覽透過文字、插畫與照片，描繪日常生活中被忽略的溫柔與小情緒，引發高度共鳴。看準寒假檔期人潮，新光三越高雄左營店同步推出「最強企劃-寒假玩樂護照」，寒假期間陸續推出深受小朋友喜愛的 FOOD 超人見面會、超人力霸王見面會及POLI見面會，讓親子族群能近距離互動拍照，親子行程一次搞定。另外，還有K-POP 舞蹈快閃、假日市集等多元活動打造走春玩樂地圖，大年初一至初五，每日上午 11:00 發放限量「招財錢母」，為新年開運添好兆頭。

