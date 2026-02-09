迎春節9天連假車潮 樹林警跨單位會勘部署交通疏導

為確保年節交通疏運順暢，樹林分局會同有關單位聯合勘查。（記者徐煜勝翻攝）

【警政時報 徐煜勝/新北報導】因應農曆春節連續9天假期將至，預估返鄉與觀光人潮湧現，新北市政府警察局樹林分局提前啟動交通疏運規劃，於本月3日至5日連續三天，會同交通與地方相關單位針對轄內重要據點進行現地會勘，期望在年節前完成交通動線與疏導措施部署，確保假期期間道路順暢與行車安全。

樹林分局表示，此次會勘範圍涵蓋宗教場所、交通樞紐與大型商圈等9處，包括樹林濟安宮、鎮南宮、樹林火車站、秀泰影城、樹林家樂福、博愛街市場、興仁花園夜市，以及樹林交流道與中華路、水源街口等易壅塞路段，逐一盤點可能出現的車流與人潮熱點。

警方指出，本次行動邀集新北市道路交通安全會報、市府交通局、樹林區公所、國道警察第六大隊、台鐵、廟宇與商場業者、夜市與市場自治會等單位共同參與，透過跨機關協調，提前規劃交通疏導動線與應變方案，降低假期期間壅塞風險。

此外，考量春節前採購年貨與參拜活動頻繁，樹林分局也與台鐵、國道警、百貨賣場、廟宇及市場等建立LINE即時聯繫群組，隨時掌握交通狀況；轄內大型廟宇與賣場亦自聘交通維護人員協助疏導車流。一旦出現停車場滿位或車潮回堵情形，業者將立即啟動「滿場機制」，管制停車場入口並引導駕駛前往其他停車空間，避免交通壅塞擴大。

樹林分局長王子雄表示，春節連假交通疏運以「順暢、安全」為首要目標，警方將持續精進各項疏導措施，同時呼籲用路人配合交通指揮、遵守號誌與停車規範，共同維護行車秩序，讓民眾在返鄉與出遊途中都能安心順利，度過愉快祥和的春節假期。

