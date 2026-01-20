迎春納福 昆和之友會2/7辦現場揮毫贈春聯活動





為協助民眾準備迎新春所需物品，台南市昆和之友會結合陳昆和議員服務處等17個團體，將於2月7日上午9時30分至12時，在陳昆和議員服務處舉辦2026和你迎春納福-名家現場揮毫贈春聯活動。陳中正理事長表示，此次迎春納福活動有6大亮點，內容豐富，歡迎民眾屆時踴躍參與，共同迎接新年的到來。

陳昆和議員表示，2026農曆年為馬年，祝福全體國人馬到成功，好運奔馳。此次昆和之友會結合地方團體舉辦和你迎春納福活動，透過名家揮毫迎新歲，春聯送福過好年。民眾索取名家春聯為住家迎春納福，祈求新的一年能好運年年，財源廣進，平安幸福，健康快樂。

陳中正理事長表示，和你迎春納福活動內容有名家現場揮毫送春聯、知名畫家現場姓名題詩、經絡按摩與原始點按推、社區媽媽才藝表演、薩克斯風音樂饗宴、湯圓點心溫馨享用。而參與現場揮毫的書法大師與畫家有曾遜祥、林忠佐、郭金保、陳昆和、陳建男、侯兩傳、陳順豐、洪翔鵬及學生孫歆雅、吳兩錡等多位。

陳清南執行長表示，除現場揮毫外，也有六安社區媽媽教室、成功國小薩克斯風團隊表演、郭福來薩克斯風音樂饗宴、洪翔鵬畫家姓名題詩、台南市原始點養生協會經絡按摩與原始點推拿。雖然冬至已過，現場也提供湯圓、點心供參與民眾享用，共同迎接馬年農曆春節。







