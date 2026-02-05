迎春賞花好去處 高雄勞工花市金馬迎春花展2月7日起熱鬧開展

記者鍾和風/高雄報導

迎春賞花添年味，「2026金馬奔騰迎春花市暨花展」將自2月7日起於高雄市勞工公園「勞工花市」熱鬧登場。高雄市勞工花市「金馬奔騰迎春花卉展及綠美化推廣活動」匯集數百種應景花卉，花農更回饋市民朋友多年來的支持，推出特價迎春活動，歡迎大家前往賞花、買花，讓繽紛鮮花陪伴迎春納福，為新年增添喜氣。

「2026金馬奔騰迎春花市暨花展」將自2月7日起於高雄市勞工公園「勞工花市」熱鬧登場。(圖/高雄市花卉協會提供)

今年迎春花展開幕儀式因配合勞工育樂中心修繕工程施工，訂於2月8日下午3時，於復興路自來水公司營業處斜對面舉行。開幕式舞台將以精緻鮮花手藝妝點為迎賓舞台，活動當天現場並將發送限量福袋，送完為止。迎春主題花展自2月7日起展出至2月16日，展期長達10天，其中「金馬舞春風—蘭花組合賞」調整至育樂中心側邊草坪展示。花農攤位則設於復興路及一德路旁，迎春展期間每日營業時間為上午9時至下午6時。

知名陶藝家林文貴的陶作可搭配綠植成為生活化的陶藝品。(圖/高雄市花卉協會提供)

高雄市花卉協會指出，展場佈置所使用的火鶴花，全數採用高雄內門在地特產，並結合各式各樣的應景花卉，包括蘭花、菊花、大理花、樹杜鵑、金桔、果樹、長壽花、小盆景等數百種花卉，經由花農巧手精心設計，幻化成一座座令人驚艷的藝術展品。誠摯邀請市民朋友在春節期間攜家帶眷、呼朋引伴，一同到勞工花市走春賞花，享受視覺與心靈的雙重饗宴。

今年活動現場亦特別展出陶藝花器作品供民眾參觀選購，每件作品皆為職人親手捏製的獨一無二之作，搭配植栽與花卉，兼具生活美學與綠美化實用價值。現場集結超過50家特色店家，攤攤各具巧思、用心經營，值得市民朋友細細品味。誠摯邀請大家於農曆春節期間走訪勞工花市，迎接花香四溢、春風得意的金馬新年，祝福馬年大吉。