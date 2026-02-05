迎春走春首選 屏縣府春節活動與醫療不打烊

▲縣府邀集衛生局、長照處、環保局、醫師，向鄉親說明春節來屏東如何玩、活動滿檔、醫療長照服務不斷線。（圖／屏東縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 2026新春將至，屏東縣政府啟動春節服務整備機制，結合觀光活動、健康提醒與民生服務資訊，讓鄉親與遊客在年節期間玩得開心、過得安心。

縣府表示，春節連假期間屏東活動精彩不間斷，包括屏東燈節、熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季，以及「奇幻大津」、「曖曖在海邊」等人氣景點活動，從山海風景到藝術體驗，提供多元走春選擇，歡迎全國民眾走進屏東感受年節熱鬧氛圍。1999便民服務專線全年無休，隨時提供諮詢與協助，成為民眾最即時的後盾。

團圓時刻健康更顯重要。縣府特別邀請榮獲「台灣醫療典範獎」的曾競鋒醫師分享年節保健觀念。他提醒，春節期間氣溫偏低、日夜溫差大，加上飲食豐盛、作息易打亂，長者及患有糖尿病、高血壓、心臟病與腎臟病等慢性疾病民眾，應特別注意保暖與規律用藥；聚餐則掌握「均衡飲食、適量攝取」原則，減少高油、高糖、高鹽食物，並適度活動，才能健康迎新年。

針對民眾關心的生活服務，縣府也彙整春節期間醫療就診、長照服務與垃圾清運資訊。衛生局協調醫療院所提供急慢性病就醫指引；長照處規劃服務不中斷配套；環保局則公告垃圾清運時程調整，協助民眾提早安排。縣府強調，透過完整資訊公開，讓鄉親提前掌握各項服務內容，生活更有序、過年更安心。

