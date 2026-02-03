迎春送暖不間斷 台灣諾華慈善關懷計畫邁入第16年 5

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導

農曆春節將近，長期深耕台灣的諾華藥廠持續關注社會中仍待被看見的弱勢需求，延續推動年度「諾華慈善關懷計畫」。透過員工自主募款行動，諾華已連續16年與在地公益夥伴攜手同行，每年陪伴數百個弱勢家庭度過艱難時刻，累計捐助金額已突破4,000萬元。今年，台灣諾華再度募集超過157萬元善款，將關懷送往花蓮震災後的東部偏鄉，同時擴及中南部弱勢長者與兒童，在農曆年前以實際行動為需要幫助的家庭注入溫暖力量。

以「重新創想醫藥未來，延長並改善病患生命」為使命，諾華在專注醫藥創新的同時，也持續實踐企業社會責任。自2009年起，由公司支持、員工自發組成的諾華慈善委員會，每年啟動「諾華慈善關懷計畫」，長期關注默默耕耘、卻未必廣為人知的在地社福單位，服務對象涵蓋偏鄉弱勢兒少、身心障礙者自立、獨居與邊緣長者。今年更進一步將關懷觸角延伸至自殺遺族，回應社會中日益受到重視卻資源相對不足的支持需求。

今年員工捐款挹注的對象，包括財團法人天主教會花蓮教區、財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家、社團法人臺東縣友善關懷協會、社團法人彰化縣基督教青年會，以及社團法人彰化縣生命線協會等五家社福機構，分別在偏鄉照護、長者安養、弱勢家庭支持與心理關懷等領域，扮演第一線守護者的重要角色。

台灣諾華藥廠總裁宮澤惠三（Keizo Miyazawa）表示，身處健康產業，更深刻理解真正的健康不只來自醫療介入，而是與是否被支持、理解與陪伴密不可分。他指出，諾華在台灣投入慈善關懷計畫，並非僅止於履行企業責任，而是希望善用企業影響力，支持第一線社福單位，在人生最脆弱的時刻陪伴不同生命階段的人。未來，諾華也將持續與公益夥伴並肩前行，為台灣社會累積長期而正向的改變。

為讓同仁更真實理解弱勢族群的處境與需求，諾華慈善委員會於今年1月舉辦的員工大會中，特別邀請中、南部社福單位分享第一線服務經驗。屏東縣私立椰子園老人養護之家社工師楊弘章分享，一對年邁夫妻在資源匱乏與高強度照護壓力下，長期照顧病妻的先生一度情緒崩潰，所幸在專業社工持續陪伴、協助就醫與銜接社會資源後，才重新找回相互依靠走下去的力量。

此外，彰化縣基督教青年會主任王筱慧也分享隔代教養兒童的輔導案例。一名由祖父扶養、缺乏父母陪伴的孩子，因行為偏差在學校與生活中屢遭挫折與標籤，經過社工數年耐心陪伴與引導後，逐步穩定情緒、改善生活習慣與人際互動，並首次在學業上獲得肯定，重拾自信。透過這些真實故事，現場三百多位同仁更深刻感受到，善款如何化為改變生命的力量。

迎春送暖不間斷 台灣諾華慈善關懷計畫邁入第16年 7

今年首次加入諾華慈善委員會的同仁吳冠賢也分享，人生不同階段都可能遭遇突如其來的挑戰，而自己曾在關鍵時刻獲得他人扶持，因此希望將這份感動轉化為行動，成為他人需要時的支持力量。實際參與慈善計畫的推動後，他更深刻體會到社福團體陪伴弱勢家庭走過低谷的艱辛與價值，也更加確信，諾華慈善關懷計畫不只是捐款，而是一股能持續走進他人生命的溫柔力量。

諾華也體認，公益不應只是錦上添花，而是在最需要的時刻雪中送炭。自2020年起，諾華慈善委員會與聯合勸募協會合作，透過其專業機制發掘用心服務弱勢與急難救助的中小型社福單位，並整合社會資源、合理分配善款，同時透過督導與輔導機制確保專案執行成效，讓捐款效益得以最大化。聯合勸募也指出，諾華不僅提供資源，更願意理解在地需求、尊重社福專業，與第一線工作者建立長期夥伴關係。五年來，雙方合作累計捐助社福單位的善款已超過860萬元。

面對高齡化、城鄉差距與弱勢照顧等社會課題，台灣諾華相信，企業價值不僅來自創新藥物的研發成果，更體現在對社會的回應與承諾。慈善關懷計畫邁入第16年，諾華選擇與社福單位「走得久、走得深」，讓關懷成為一份持續累積的力量。未來，台灣諾華也將攜手更多公益夥伴，將愛與希望帶到每一個需要被照亮的角落，為社會弱勢注入穩定而長久的支持。

